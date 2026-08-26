Ha fallecido Dolly Parton, pero siempre la recordaremos por canciones extraordinarias y esta loca comedia ochentera

Hoy el mundo es una balada country triste, que además no va a sonar mejor porque se ha ido una voz angelical. Dolly Parton era todo un icono todoterreno en vida, siendo una estrella del pop carismática y también una compositora formidable con tropecientos de grandes canciones, muchas de ellas dominando las listas de ventas.

Algunas de ellas se volvieron parte indeleble de la historia del cine, como su ‘I Will Always Love You’ que versionó Whitney Houston para ‘El guardaespaldas’ (’The Bodyguard’). En otras exhibió su carácter humanitario y reivindicativo, como en la feminista ‘Just Because I’m a Woman’ o mostrando orgullo de clase en ‘Coat of Many Colors’. En ocasiones ambas cosas se juntaban, como cuando hizo la música y fue protagonista en ‘Cómo eliminar a su jefe’ (’9 to 5’).

De 9 a 17 sin descanso

La estrella country tuvo su estreno como actriz en tándem con Jane Fonda y Lily Tomlin en esta alocada comedia laboral con su toque de denuncia de la situación de la mujer trabajadora. Una chalada y divertidísima sátira que dirigió Colin Higgins, que le valió a Parton una nominación al Globo de Oro como intérprete y otra al Oscar por su canción, y que se puede encontrar para alquilar en plataformas como Amazon.

Judy Bernly se incorpora a trabajar en una importante empresa en la que también se encuentran Violet Newstead y Doralee Rhodes trabajando sin descanso para un jefe déspota, cruel y que a menudo las acosa sexualmente. Todas están hasta la coronilla de él y sueñan con quitárselo de en medio, cosa que termina sucediendo cuando le secuestran de improviso.

Con parte del ritmo y estética rasposa de una película de estudio de los setenta, así como contagiada por el espíritu reivindicativo de la lucha por los derechos de la época, ‘Cómo eliminar a su jefe’ empieza a mirar a los ochenta de maneras que marcan camino. Está en cómo aborda el trabajo de oficina, muy frecuente en la década donde se estrenó, y un toque más cardado y hortera en atuendos y peinados.

‘Cómo eliminar a su jefe’: reivindicación hilarante

El toque caótico de mucha comedia de la época se impregna en una película que va probando de todo. Tras una presentación con paciencia de cada personaje y sus situaciones, la unión de todas se produce en una noche de drogas y fantasías de venganza mortal que incluyen trazas de animación o estética country (os imagináis de cuál de todas). Desde ahí lanza situaciones disparatadas muy divertidas con el secuestro y el intento de encauzar la oficina.

No trata de presentar un discurso elaborado, pero sí es perceptiva de las desigualdades laborales a nivel de sexo y crea bastante humor desde ahí. Con todos sus dejes de la época, es una película que se ve con bastante entusiasmo por su manera de entretener y por la buena química de sus actrices, incluyendo una Parton que adoptó bien el rol que jugaba con su imagen pública y también le dio chispa musical.

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