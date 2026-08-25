94 de perfección cinematográfica. Es una de las mejores películas bélicas de la historia y merece ser redescubierta

Se ha comentado mucho a lo largo de la historia la paradójica ambición de denunciar la guerra a través del cine bélico, que a menudo tiende a la espectacularidad y al asombro visual que termina haciendo excitante lo que se ve y aparentemente se denuncia. Claro, es una contradicción que se da a menudo cuando se entrecruza con intenciones propagandísticas o de querer ensalzar el valor del sacrificio y el honor.

Las mejores películas contra la guerra entienden que sigue habiendo pérdida humana y moral tras la guerra, aunque se pueda honrar a quien está en medio de la trifulca. Las excelentes son capaces de tener esa potente denuncia y seguir siendo una exhibición cinemática que perdura con el paso del tiempo, siendo descubiertas muchos años después como en el caso de ‘Cuando pasan las cigüeñas’ (’Letyat zhuravli’).

Los proyectiles que pasan por encima de nuestras cabezas

Dirigida por un excelso director soviético como Mikhail Kalatozov, esta sensacional película entrecruza un retrato estremecedor del periodo de la Segunda Guerra Mundial con un romance truncado. Una épica en apenas 94 minutos que fue premiada con la Palma de Oro en Cannes y es de las mejores obras de cine bélico de la historia y que puedes ver en streaming a través de Filmin.

Veronica es una joven residente en Moscú que se enamora de Boris, y juntos aspiran a estar juntos durante el resto de sus días. Pero los alemanes han procedido a invadir y han dado inicio a la Segunda Guerra Mundial, a la que Boris se presenta como voluntario, forzando su separación durante largo tiempo.

El cine soviético de la época no distaba mucho del occidental a la hora de elaborar propaganda con relatos de la gran guerra y elevando la entrega y valores que se consideraban prioritarios. La muerte de Stalin dejó un periodo de confusión en la maquinaria ideológica, y cineastas como Kalatozov lo aprovecharon para introducir matices más complejos y exploraciones psicológicas más profundas, aunque todavía siguiesen determinadas líneas.

‘Cuando pasan las cigüeñas’: épica de literatura rusa

El director georgiano se aprovechó de muchas enseñanzas de lenguaje visual imponente del cine estadounidense, aunque rechazó sus consignas ideológicas, y mezclo todo con la herencia eisensteiniana más arrolladora. El resultado es una arquitectura de la imagen totalmente imponente, diseñada en exquisito blanco y negro y con increíble uso del espacio de la mano del director de fotografía Sergei Urusevsky.

Las cámaras pasean por espacios de lo más impresionante de una manera casi libre pero con fabulosa intención, creando líneas de movimiento todavía influyentes en la actualidad. También es asombrosa en la manera en la que rueda las caras y concentra el fotograma en ellas, aprovechando el increíble trabajo de intérpretes como la asombrosa Tatyana Samojlova para dar más profundidad al personaje de lo que hay escrito en la página.

Es así como ‘Cuando pasan las cigüeñas’ se vuelve una experiencia transportadora que cautiva en cada plano, pero todo sirve para acentuar las complicadas tribulaciones de estar en tiempos de guerra. Las separaciones, las flaquezas que se cometen durante la incertidumbre de si el otro seguirá o no con vida, los estigmas sociales que dominan al pueblo convencido de la necesidad de sacrificarse por la causa. Hay mucha complejidad subyaciendo en estos 94 minutos que siguen sostenidos como la épica de una clásica literatura rusa, pero transpira en cada minuto como cine mayúsculo.

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