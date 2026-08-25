Ha sido uno de los animes más polémicos del año e, inevitablemente, las ventas del manga se han disparado: "Gracias por la bienvenida a estos personajes asquerosos"

Con la cantidad de animes que se estrenan en Japón cada trimestre, lo raro es que no salte la liebre más a menudo con contenidos polémicos. Aunque el que desde luego se ha llevado la palma este año ha sido 'Chainsmoker Cat' ('Yani Neko'), el anime con una gata fumadora que retrata la drogadicción de una manera tremendamente explícita.

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Ya desde su primer capítulo 'Chainsmoker Cat' ha tenido una legión de detractores y otra de defensores, e incluso se ha llegado a dejar de emitir en algunos territorios como Hong Kong. Moviéndose en una fina línea entre parodia y crítica social, lo cierto es que no deja indiferente, y aunque unos cuantos espectadores japoneses se han negado a seguir viendo el anime después de terminar asqueados, otros muchos han decidido pasarse al manga.

El manga de NyanNyanFactory lleva en publicación desde 2023 y ya acumula 13 volúmenes recopilatorios. Las adaptaciones a anime siempre suponen un empujón tremendo a las ventas de los mangas, pero con todo el revuelo que ha levantado 'Chainsmoker Cat' resulta que los tomos se han vendido a tal velocidad que se han agotado las existencias en todas las tiendas de Japón.

"El anime de 'Chainsmoker Cat' ha recibido una respuesta increíble, y todas las unidades del manga están agotándose. Estamos muy agradecidos a los lectores y espectadores que han dado la bienvenida a estos personajes tan verdaderamente asquerosos", han dicho los editores de la revista Young Magazine en la que se publica la serie, como recogen desde AnimeHunch. "Hace tres años, me alegro de que decidiéramos serializar la historia de Yani inmediatamente. Esperamos que sigáis apoyando a'Chainsmoker Cat' y a NyanNyanFactory-sensei".

La demanda ha sido tan grande que la editorial ha decidido reimprimir todos los tomos del manga, y empezaron por fin a llegar de vuelta a las tiendas el pasado 19 de agosto. Teniendo en cuenta que el anime se empezó a emitir en julio, la respuesta ha sido enorme y también tremendamente rápida. Por ahora el manga no se publica en España, pero quizás tras convertirse en este superventas alguna editorial se esté planteando muy fuertemente la licencia.

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