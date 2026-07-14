Acaba de llegar a Netflix y ya es uno de los animes más polémicos del año. La serie con una gata fumadora compulsiva ha repugnado a Japón: "Qué desperdicio"

Cada vez más miembros de la industria del anime reclaman que se está perdiendo la creatividad y que nos estamos volviendo cada vez más tibios con la censura. Pero lo cierto es que cada nueva temporada se estrenan animes para todos los gustos, y no todos sientan bien por lo explícitos que son.
Con los animes de verano se ha estrenado en Netflix 'Chainsmoker Cat' ('Yani Neko', que a pesar de que tan solo cuenta con dos capítulos ya se ha convertido en uno de los animes más polémicos de todo 2026.
Sin filtros de ningún tipo
'Chainsmoker Cat' da justo lo que promete con su título. Sigue a una chica gato que vive en una situación bastante precaria y fuma compulsivamente y sin control, sin que parezca que le importe demasiado el daño que este hábito causa a su salud física, mental o a quienes tiene a su alrededor. El poco dinero que tiene, se lo gasta en cigarrillos, con el anime mostrando de forma devastadora el efecto que tienen las adicciones en las personas.
No solo tenemos a Yaniko, la chica gato titular, porque poco a poco van apareciendo otros personajes con sus propias adicciones, como la heroína. Además de que 'Chainsmoker Cat' también ofrece una crítica bastante cruda de la sociedad japonesa, el umbral de la pobreza, y cómo se trata a los considerados como parias. Así que entre su retrato sin filtro de personajes drogadictos y alguna que otra lectura social extra, pues el anime no está sentando demasiado bien.
Desde la emisión del primer capítulo, 'Chainsmoker Cat' no ha dejado de acumular críticas. Hay quien señala que está romantizando una situación absolutamente terrible de quienes viven con depresión y adicciones, mientras que otros fans consideran repugnante que se muestren cosas así en un anime.
"No esperaba que este anime mostrara abiertamente el uso de drogas ilegales", decía un usuario de X, con otro respondiendo: "Te voy a decir por qué este anime es una basura. La manera en la que retrata cómo las drogas afectan a la gente es demasiado realista. Yo veo anime como escapismo, no para ver representaciones reales de las partes más tristes de la sociedad y la naturaleza humana. Aunque traten de hacerlo cuqui con chicas gato que dicen "nya".
También hay que destacar que si en muchos países el consumo de cierta sustancias es ilegal o está muy mal visto, en Japón consumir drogas como la marihuana suponen un delito gravísimo. Incluso fumar en ciertos lugares no está bien considerado, así que un anime sin filtros como 'Chainsmoker Cat' está metiéndose de lleno con varios tabús sociales tremendos.
"¿Estamos de acuerdo en que este es el peor anime del año? Qué desperdicio de presupuesto y potencial, es demasiado repugnante como para verlo", señalaba otro usuario de X, haciendo referencia a que 'Chainsmoker Cat' cuenta con una producción altísima y una animación de muy buena calidad.
Por lo visto, tras solo dos episodios emitidos, 'Chainsmoker Cat' se ha vuelto "demasiado asqueroso" para seguir dándole oportunidades y muchos espectadores japoneses lo están abandonando sin mirar atrás. Aunque, como señalan algunos fans, el objetivo de la historia es que sientas asco con la situación que vive la protagonista... Así que, en cierta manera, 'Chainsmoker Cat' dio en el clavo.
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