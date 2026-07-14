Hoy en Prime Video, la versión definitiva de una de las mejores películas de terror de la última década

Las preocupaciones de los estudios ante las reacciones del público se han vuelto especialmente severas en tiempos de reuniones de accionistas y cifras que tienen que estar en verde sí o sí. De ahí que puedan tomar decisiones que jueguen en contra de uno de sus propios productos, limitando las posibilidades de una película como ‘Doctor Sueño’ (’Doctor Sleep’) para alcanzar su potencial.

El sueño de los justos

De ahí que la secuela de ‘El resplandor’, abordada por un master of horror moderno como Mike Flanagan, tenga una versión del director muy superior a la que pudimos ver en salas de cine. Ahora la película que adapta a Stephen King, protagonizada por Ewan McGregor, llega en su versión definitiva al streaming a través de Amazon Prime Video.

Ya adulto, Danny Torrance lidia con adicciones y autodestrucción que le ayudan a distraerse de una infancia traumática por el arrebato homicida de su padre y su talento especial para hablar con fantasmas. Buscando la rehabilitación en un pequeño pueblo, acaba conectando con una joven que también posee su don… aunque también con una extraña comunidad que trata de alimentarse del mismo.

Es abrumador intentar siquiera continuar algo tan seminal como ‘El resplandor’, no hablemos ya de intentar sobrevivir a la imposiblemente enorme sombra de la película de Stanley Kubrick. El propio King se atrevió a imaginar un Danny Torrance adulto y atormentado por fantasmas externos e internos, pero es que más que carecer de miedo lo que le falta es consciencia.

Podría decirse lo mismo de un Flanagan, que además opta por mantener cierta textura literaria en cómo estructura la historia en la película. Sin embargo, es uno de los aspectos que ayuda a ‘Doctor Sueño’ a tener carácter propio y no quedar eternamente en diálogo con ‘El resplandor’, probablemente perdiendo en la comparación.

Incluso sus pasos reglamentarios por el pasado se aprecian como reflexiones acertadas de un legado abrumador. Flanagan aborda de manera interesante y mediante lo sobrenatural la inquietud sobre el talento especial e incomprensible, y trata de ofrecer cierta vía de esperanza que contraste con la parte anterior de la historia. Un poco de relato de alcohólicos anónimos disfrazado de cinta de fantasmas, pero efectivo hasta volverse uno de los mejores films de género de los últimos años.

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