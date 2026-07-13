Sin hacer mucho ruido, esta serie bíblica de Prime Video va camino de ser la nueva 'The Chosen'

Ahora que 'The Chosen' está en su fase final, con la penúltima temporada estrenándose este próximo noviembre, desde Prime Video parecen haber encontrado su sucesora. Al menos en lo que a ficción bíblica se refiere. Y es que la plataforma ha encontrado en el ascendiente (humano) más célebre de Jesús de Nazaret toda una apuesta segura.

Tanto que Amazon ha confirmado que 'La casa de David' (House of David) renovará por una temporada 3. Un anuncio de renovación que, eso sí, se han tomado con calma después de que la temporada 2 se estrenase en la plataforma en marzo.

Llega el gran David

«Estamos increíblemente agradecidos a los fans por todo el mundo que han acogido 'La casa de David'», declaran los creadores y showrunners de la serie Jon Erwin y Jon Gunn. Y es que, según avisan desde Amazon, la serie ha congregado a millones de espectadores por todo el mundo. De hecho, durante su emisión logra estar entre lo más visto de la plataforma.

No es de extrañara ya que, de un tiempo a esta parte, parece haber un nuevo hambre de producciones bíblicas. Y teniendo en cuenta que David es una de las figuras más importantes tanto para judíos como para cristianos, era lógico que una serie en torno a él tuviese su seguimiento... a pesar de que no parece hacer tanto ruido ni haberse ganado tanto público como otras.

Sin embargo, la serie está siendo bastante bien valorada por los espectadores cristianos, definiéndola como una «persuasiva mezcla de fe y drama», bastante fidedigna a la Biblia (toma de base el libro de Samuel) aunque con las licencias artísticas y creativas que ya se dan por sentadas. Además, la asesoría de Dallas Jenkins, creador de 'The Chosen', hace que sea sello de garantía.

La temporada 3 de 'La casa de David' arranca con el ungido como proscrito perseguido por las fuerzas de Saúl. Según la sinopsis oficial: «este capítulo explora el verdadero precio del destino; las traiciones soportadas, las identidades perdidas y los sacrificios demandados a un héroe antes de que pueda ascender al trono.»

Michael Iskander como David y Ali Suliman como el rey Saúl encabezan el reparto junto a Ayelet Zurer como Ahinoam, la mujer de Saúl y Stephen Lang como el profeta Samuel. Además, el elenco se completa con Indy Lewis, Yali Topol Margalith, Ethan Kai, Sam Otto, Oded Fehr, Louis Ferreira, Davood Ghadami, Ashraf Barhom y Alexander Uloom.

'La casa de David' está producida por Wonder Project, que es un estudio de carácter cristiano fundado por Jon Erwin y asociado con Amazon MGM Studios. Su canal, de hecho, es donde se estrena primero la serie.

En Espinof | Las mejores series de Amazon Prime Video en 2026

En Espinof | Las mejores series de fantasía en 2026