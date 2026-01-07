'The Chosen'. Todo lo que sabemos de la temporada 6 de la estupenda serie sobre Jesucristo y sus apóstoles

No sé vosotros, pero desde hace unos años tengo la tradición navideña de ponerme a ver los nuevos episodios de 'The Chosen'. La verdad es que teniendo en cuenta que la temporada 5 ha versado sobre la última cena la sensación ha sido extraña. Circunstancias de visualización aparte, la sensacional serie cristiana sigue su rumbo y ya está preparando los nuevos episodios.

Una temporada 6 de 'The Chosen' que nos llevará por uno de los eventos más célebres de la Biblia, la Pasión, y que llegará próximamente a nuestras pantallas. Así que vamos a repasar todo lo que sabemos.

La historia

Tal como llevaban prometiendo desde hace ya algunos años, estamos en un arco final de la serie dividido en tres temporadas. La 5 ha tenido en su centro la última cena y en la 6 nos meteremos de lleno en la Pasión de Jesús de Nazaret. De hecho, el final de la temporada anterior nos llevaba al momento de la captura. Momento del que partirán en los próximos episodios de la serie.

Esta temporada 6 estará basada principalmente en los eventos reflejados en los capítulos 26 y 27 del Evangelio según San Mateo; 14 y 15 de Marcos; 22 y 23 de Lucas y 18 y 19 de Juan. Concluyendo, tal como se puede ver en fotos de rodaje, en la puesta de Jesús en el sepulcro.

Hay que tener en cuenta que la serie se titula 'The Chosen (Los elegidos)' ya que, más allá de seguir a Jesús, la serie toma bastante interés en sus discípulos principales, principalmente los Apóstoles y María Magdalena, por lo que gran parte de la acción será seguirles en lo que su maestro es sometido a juicio y condenado a muerte.

Por lo demás, sabemos algunos elementos concretos que veremos. En noviembre, el creador de la serie Dallas Jenkins ofreció un vistazo para los fans de la serie y ahí nos dio pistas de lo que veremos más concretamente. Por ejemplo, a Juan y Pedro en el patio del sumo sacerdote, Santiago el mayor testificando ante el Sanedrín a petición de Nicodemo, la elección entre Jesús y Barrabás y la flagelación de Jesús entre otros momentos.

El reparto

Teniendo en cuenta que no hemos tenido bajas importantes entre temporadas, es de esperar que veamos a la inmensa mayoría de actores que vimos durante la temporada pasada.

De esta manera, el reparto principal cuenta con Shahar Isaac como Pedro, Jonathan Roumie como Jesús, Paras Patel como Mateo, Noah James como Andrés, George H. Xanthis como Juan, Abe Bueno-Jallad como Santiago el mayor, Giavani Cairo como Judas Tadeo, Jordan Walker Ross como Santiago el menor, Joey Vahedi como Tomás, Reza Diako como Felipe, Austin Reed Alleman como Bartolomé, Alaa Safi como Simón el zelote y Luke Dimyan como Judas Iscariote. Elizabeth Tabish como María Magdalena, Amber Shana Williams como Tamara, Vanessa Benavente como María y Lara Silva como Eden.

Además, seguiremos viendo a Nick Shakoour como Zebedeo, Shaan Sharma como Shmuel, Elijah Alexander como Atticus, Andrew James Allen como Pilato, Sarah J. Bartholomew como Claudia, Amy Bailey como Juana, Paul Ben-Victor como Herodes Antipas, Richard Fancy como Caifás, Jonathan Togo como Malco, Ivan Jasso como Yussiff y Erick Avari como Nicodemo, entre otros.

El rodaje

El rodaje de la temporada 6 de 'The Chosen' se produjo durante este pasada primavera verano en varias localizaciones de Utah, norte de Texas y Matera, Italia, donde Mel Gibson rodó 'La pasión de Cristo'. Fue una producción algo más extensa de lo habitual, con 89 días de rodaje realizando entre abril y septiembre. Dallas Jenkins es el director y guionista principal.

La fecha de estreno... de la película

Agarraos que vienen curvas. La información oficial que hay ahora mismo es que Prime Video estrenará la temporada 6 de 'The Chosen' en la segunda mitad de 2026, más hacia otoño que en verano. Entonces podremos ver los seis primeros episodios de la temporada. El final de la temporada será una película que se estrenará en cines el 12 de marzo de 2027. Un año después (31 de marzo de 2028), por cierto, veríamos en cines el inicio de la temporada 7.

No sabemos todavía cómo se traduce ese plan al mercado español. En nuestro país los derechos de distribución los tiene Acontracorriente, que suele estrenar 'The Chosen' tanto en cines como en su propia SVOD con unas semanas de retraso respecto al estreno en Estados Unidos. Imaginamos que con esta temporada 6 no harán demasiada excepción y podremos ver la temporada en 2026. Otra cosa es qué harán con la película.

Recordemos, igualmente, que la serie también se puede ver gratis a través de su web y aplicación oficial, por lo que si no nos importa esperar, esta es buena opción. Además, en España también la podemos ver en Movistar Plus+, pero estos suelen tardar bastante.

