Hace 7 años 'One Piece' nos dejó uno de los mayores errores de continuidad de todo el anime. En realidad fue culpa del propio Eiichiro Oda: "Se me olvidó decírselo"

Una ventaja que tiene la serie de Netflix frente al anime de 'One Piece' es que juegan con más margen para hacer referencias a tramas futuras o incluso avanzar algunos giros con pequeños giros. Pero en Toei Animation van casi a contrarreloj para adaptar el manga de Eiichiro Oda y hay cosas que son casi imposibles de prever.

Una de ellas nos ha dejado con uno de los mayores errores de continuidad del anime, pero lo cierto es que fue un despiste del propio creador de 'One Piece'

¡Atención! Este artículo contiene spoilers del Arco de Elbaf del manga de 'One Piece'

Un error que trajo cola

El anime está a punto de entrar en el Arco de Elbaf para llevarnos a la tierra de los Gigantes, pero el manga ya tiene esta trama bastante más adelantada y nos ha ido dejando bastantes bombazos en los últimos años. Uno de ellos es la introducción de Shamrock Figarland, un caballero sagrado que ahora sabemos que es el hermano gemelo de Shanks el Pelirrojo.

Lo cierto es que Shamrock hizo su aparición en 'One Piece' hace ya bastantes años: en el capítulo 907 del manga y el episodio 887 del anime, emitido en 2019. Aunque por entonces todos pensábamos que era Shanks quien visitó a los Cinco Ancianos durante el Reverie.

Esta aparición ha causado un problema de continuidad para el anime, porque en esta escena se dobló a Shamrock con la voz habitual de Shanks, la de Shūichi Ikeda. Aunque ahora sabemos que tendrá la voz de Kenjiro Tsuda cuando por fin haga su debut oficial en el anime, y todo este lío de voces fue por un despiste de Oda.

"En el anime, de hecho [Shamrock] fue interpretado por el actor de voz de Shanks, Shuichi Ikeda. Cuando me di cuenta pensé '¡Ay! ¡Se me olvidó decirle al estudio que ese no era Shanks!", admitió Oda en el SBS del tomo 114. "Pero tiempo más tarde conocí al actor de voz de Shamrock, Kenjiro Tsuda, y ahí pensé que era perfecto para Shamrock. Así que me alegró de no haberme precipitado al elegir una voz en aquel momento".

Con esta respuesta, Oda ha terminado de confirmar definitivamente que la escena durante el Reverie estaba centrada en Shamrock y no en Shanks, así que el pirata pelirrojo no está jugando a dos bandas con el Gobierno Mundial. Y aunque fuera un despiste del momento, lo cierto es que mantener la voz de Ikeda en la escena ayudó a dar mucho más misterio a toda esta trama... Ahora solo queda esperar al debut oficial de Shamrock con su actor de voz definitivo.

