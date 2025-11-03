'One Piece' confirma un fichaje estelar para el Arco de Elbaf y no se me ocurre una mejor voz para Shamrock... Aunque implica un curioso problema para el anime

Hace unos días los responsables de 'One Piece' nos dejaron con un anuncio histórico: el anime pasará a ser estacional y solo emitirá 26 capítulos año. Esto permitirá al equipo de Toei Animation tomarse las cosas con un poco más de calma, lucirse a saco con la animación, y también dejará algo más de margen para no alcanzar tan rápido al manga de Eiichiro Oda.

Y es que los lectores del manga saben que el Arco de Elbaf va a ser un bombazo, y también va a introducir a algunos de los personajes más importantes de toda la serie.

¡Atención! Este artículo contiene spoilers del manga de 'One Piece'

Una voz a la altura

Uno de los momentos más impactantes del Arco de Elbaf en el manga fue la llegada de Shamrock Figarland. Este Caballero Sagrado trajo mucho revuelo porque confirmó una teoría que llevaba décadas rondando, que Shanks el Pelirrojo tenía un hermano gemelo (malvado).

La llegada de Shamrock al anime todavía se hará de rogar, y seguramente no haga su debut hasta bien entrado 2026, pero ya sabemos que Kenjiro Tsuda le prestará su voz. Tsuda es toda una leyenda dentro del mundo del anime y ya se ha convertido en una voz característica para personajes amenazantes y carismáticos, con un cierto punto oscuro, y que ha demostrado ser muy versátil y tener un rango tremendo con su interpretación de Overhaul en 'Boku no Hero Academia', Kento Nanami en 'Jujutsu Kaisen' o Seito Kaiba en 'Yu-Gi-Oh!'.

Se ha confirmado el fichaje de Shamrock con un video promocional para el volumen 113 del manga de 'One Piece', en el que Shamrock se deja ver por primera vez con Tsuda prestándole su voz.

Es un fichaje perfecto para Shamrock, que se plantea como uno de los grandes antagonistas para el futuro de 'One Piece'. Y también ofrece un contrapunto ideal para Shūichi Ikeda, el legendario actor de voz de Shanks... Aunque también plantea un berenjenal curioso para el anime.

Muchos fans esperaban que Ikeda también se encargase de doblar a Shamrock, ya que (técnicamente) ya le hemos visto en el anime. Y es que en el capítulo 887 "Shanks" se reunía con los Cinco Ancianos durante el Reverie para hablarles de un pirata, aunque ahora podemos asumir que esta figura no era Shanks sino su gemelo, Shamrock.

Sin embargo, en el anime, Ikeda prestó su voz a este personaje, ya que por aquel entonces ni Toei ni casi nada conocía la existencia de Shamrock. Así que, en retrospectiva, el que ahora Shanks y Shamrock tengan voces diferentes crea un pequeño agujero de guión en el anime. Aunque, quién sabe, quizás esta figura era Shanks después de todo y todavía nos llevemos alguna sorpresa más.

Por su parte, Tsuda ya había participado anteriormente en 'One Piece' como Vinsmoke Yonji, uno de los hermanos de Sanji. Aunque su personaje no era tan prominente y no es la primera vez que un actor de voz dobla a varios personajes en el anime. Antes de asegurarse el papel de Franky, Kazuki Yao interpretó a Django y a Bon Clay, y la propia Mayumi Tanaka ha interpretado a otros personajes además de a Luffy... Así que todo termina quedando en casa.

