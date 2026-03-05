'The Bear' terminará oficialmente en la temporada 5, aunque la idea original era hacerlo incluso antes

Ha sido bonito mientras duró, pero hasta los mejores restaurantes echan el cierre cuando ya no dan más de sí. Le pasó al Bulli y, por supuesto, también le va a pasar a The Bear. Estaba cantado que las desventuras de Carmy no daban ya para más, y el ninguneo de los premios en su última temporada ya dejaba ver que se acercaba un fin de ciclo. Vamos, que solo nos queda el servicio de postres, y todos esperamos que sea espectacular.

¡Sí, chef!

Tal y como ha informado Deadline, la temporada 5 será la última de 'The Bear'. No es una gran sorpresa teniendo en cuenta lo que ocurría al final de la temporada 4... y que sus intérpretes principales, tanto Jeremy Allen White como Ayo Edebiri y Ebon Moss-Bachrach, ya están luchando por convertirse en auténticas estrellas de cine.

Curiosamente, quien soltó la liebre de este adiós no ha venido directamente de la cadena o de los creadores, sino de Jamie Lee Curtis, que puso en Instagram hace dos semanas "¡TERMINÉ CON FUERZA! Rodeada de un equipo extraordinario, un grupo de guionistas y productores, y compañeros de escena en la serie creada por Chris Storer, completé la historia de esta familia extraordinaria de la que todos nos hemos enamorado. Pude terminarla con mi pequeño oso Berzatto". No cabe mucha duda: este 2026 nos despediremos de todo el equipo.

En lugar de alargarse de manera innecesaria, la serie termina cuando tiene que hacerlo. De hecho, la idea original de Storer era darle el punto y final en la temporada anterior, así que nos llevamos unos cuantos episodios más como prórroga y epílogo. Toca ponernos elegantes, que tenemos cena de despedida.

