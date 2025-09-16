'The Bear' ha ganado 21 Emmys en dos ediciones. El cómputo total de este año ha sido CERO y es normal: no tenían nada que ofrecer

Pocas veces se ven en televisión casos de "del amor al odio" tan claros y repentinos como con 'The Bear'. La serie de Disney+ ha sido completamente destronada como niña de los ojos de crítica y académicos ante las (evidentemente mejores) apisonadoras de la comedia que son 'Hacks' y 'The Studio', que se fueron repartiendo los premios Emmys sin miramientos.

Con un total de 13 nominaciones, uno esperaría algún premio entre los Primetime Emmy, celebrados este pasado domingo, y los Creative Arts Emmys, entregados la semana anterior. No en vano, era la tercera comedia (sí, comedia a efectos de premios) más nominada, solo por detrás de 'Hacks' (14) y 'The Studio' (23) y su historial (21 premios en total en las dos ediciones anteriores) hacía presagiar al menos uno.

Plato vacío

Sin embargo, la serie culinaria se ha ido completamente de vacío. Cero galardones de trece posibles. Un vacío que duele mucho más viendo que 'The White Lotus' al menos recibió un Emmy (de 23 nominaciones) por los títulos de crédito iniciales de su temporada 3.

A pesar de sonar un poco a queja, la realidad es que el que se haya ido de vacío es bastante normal por varios motivos. El primero es que la temporada a juzgar no ha sido la última, la cuarta, sino la tercera. Una temporada que es, claramente, la peor de toda la serie y que supuso, por así decirlo, el fin del hechizo. Esto se une a que se emitió hace más de un año, por lo que se ha quedado en el fondo de la memoria televisiva.

Esto y el hecho de que nos gusta mucho la sangre fresca, sobre todo si tenemos metaficción entre manos. Al igual que hace casi veinte años Tina Fey llegó y triunfó con su mordaz mirada a la televisión con '30 Rock' (que ganó tres años seguidos el Emmy a mejor comedia), Seth Rogen se ha plantado con 'The Studio' a reclamar el trono de la sátira con una serie desternillante en clara competencia con una serie ligeramente similar en su mirada al show business como es 'Hacks'.

Con este panorama, de repente 'The Bear' se queda sin mucho que ofrecer ante cierto inmovilismo argumental. En lo que sus competidoras se iban refrescando y renovando temporada a temporada, la serie protagonizada por Jeremy Allen White y Ayo Edebiri se ve algo reacia a explorar terrenos nuevos en su crónica del desastre gastronómico.

Quizás las cosas cambien para la edición del año que viene de los Emmys, ya que la temporada 4 de la serie es, en mi opinión, mejor. Pero los buenos tiempos de la serie ya han pasado, me temo, y mientras series como 'The Studio' y 'Hacks' sigan tan frescas y divertidas como de costumbre, me temo que poco o nada pueden hacer.

