Premios Emmy 2025, dónde ver 'The Studio', 'The Pitt' y todas las series ganadoras de los Oscars de la televisión

Por fin se puede dar por terminado el curso televisivo anterior con la celebración de los Premios Emmy 2025, esa con reglas tan claras que está nominando la tercera temporada de ‘The Bear’ a pesar de que la temporada que vimos en junio es la cuarta. Pero movidas de calendario aparte, ‘The Bear’ no fue una de las destacadas de la noche.

En su lugar, la riqueza se distribuyó de manera interesante entre diferentes propuestas de diferentes plataformas de streaming, ahora las claras dominadoras tanto del discurso como del consumo televisivo. Esto hace más fácil que nunca encontrar y poder ver las ganadoras de este año, que son las que siguen.

Las ganadoras de los Primetime

The Studio

Claramente la industria estaba por la labor de reírse un rato de sí misma, y ‘The Studio’ fue finalmente la gran triunfadora de la noche con 13 estatuillas entre premios destacados y técnicos, además de ser reconocida como la mejor comedia. La genial sátira de Seth Rogen y Evan Goldberg sobre el estado del audiovisual fue merecidamente reconocida, aunque no se acordaron lo suficiente de Sal Saperstein.

El Pingüino

Mientras el universo DC y variantes encuentran una manera de organizarse y coexistir, la miniserie spin-off de ‘The Batman’ fue también ampliamente reconocida con nueve estatuillas, aunque se le escaparon muchas importantes a causa de la emergente competencia de Netflix. Queda por ver si el mundo de Matt Reeves seguirá extendiendo sus tentáculos por el terreno televisivo.

Adolescencia

Probablemente habría sido noche de arrase de ‘El pingüino’ de no haber salido una tormenta perfecta como esta en Netflix. ‘Adolescencia’ ganó otros ocho premios, incluyendo muchos a sus increíbles actores como el joven revelación sobre el que gira gran parte de la historia. Otro ejemplo como ‘El reno de peluche’ el año anterior donde la plataforma se saca de la manga un fenómeno que nadie vio venir.

Separación

Otra que podría haber dominado en su respectiva categoría, la dramática, es el gran pelotazo de ciencia ficción que mantiene a Apple como uno de los estudios de más aclamación en estos premios. 8 galardones, muchos a su increíble apartado técnico, que pueden ser su cima o el inicio de su consolidación según se desarrollen las siguientes temporadas.

Andor

El inesperado mirlo blanco de Star Wars en el terreno televisivo tuvo también su brillo en estos premios, con cinco victorias, aunque muchos no podían evitar fijarse en cómo estuvo ausente de muchas categorías importantes como las de actuación. Aun así, la excelente serie de Tony Gilroy se despide con un buen sabor de boca.

The Pitt

Desde su mismo estreno quedaba claro que era una de las series del año, además de un estupendo retorno a los códigos más clásicos y efectivos de la televisión sin dejar de ser relevante en el momento. ‘The Pitt’ ha sabido ir creciendo hasta conseguir otros cinco premios, incluyendo el de mejor serie dramática. Y dado el pedigrí que hay tras la serie, puede mantenerse como favorita de la academia durante varios años.

Hacks

Tenía bastante para ser la serie de comedia verdadera que diera el sorpasso a la infiltrada ‘The Bear’, pero si algo puede derrotar a una serie sobre la industria de Hollywood es una serie más grande sobre la industria de Hollywood como ‘The Studio’. Aun así, 3 premios notables se llevó, incluyendo dos para su sensacional pareja protagonista,

Last Week Tonight with John Oliver

Un habitual entre los ganadores de los Emmy de los últimos años, superando con holgura las 20 victorias y probablemente añadiendo más mientras HBO siga dándole cuerda. Y no hay motivo para pensar que John Oliver no siga dando su fresca mirada a la actualidad si sigue convenciendo de esta manera.

Somebody Somewhere

El caso de ‘Somebody Somewhere’ es el típico caso de serie de culto que es ignorada habitualmente por el grueso del público y de los premios, pero los pocos que la descubren la catalogan como un lugar feliz. Aun así, ha tenido un último minuto de gloria a través de su puntual victoria a través de su actor secundario Jeff Hiller.

Slow Horses

Los Emmy tampoco han querido olvidarse de una de las series más consistentes, prolíficas y entretenidas del momento. El notable thriller ‘Slow Horses’ sólo se marchó con una estatuilla, pero fue el premio a mejor dirección de una serie dramática, algo que no es descabellado viendo el notable pulso que suele exhibir junto a su afilado sentido del humor.

Las ganadoras en los Creative Arts

Luego hubieron otras producciones ganadoras de un Emmy, pero lo hicieron en la gala de los Creative Arts en lugar de la más famosa de los Primetime. Estas son las que puedes encontrar en plataformas:

Arcane: League of Legends | Netflix

Love, Death + Robots | Netflix

The Boys | Prime Video

Los Bridgerton | Netflix

El mismísimo Pee-wee | HBO Max

Una ola de treinta metros | HBO Max

El amor en el espectro autista | Netflix

Bienvenidos al Wrexham Football Club | Disney+

Queer Eye | Netflix

Siguiendo a Conan O'Brien | HBO Max

Estrella | Prime Video

La casa del dragón | HBO Max

Chef's Table | Netflix

The White Lotus | HBO Max

Frasier | SkyShowtime

Monstruos: La historia de Lyle y Erik Menendez | Netflix

The Last of Us | HBO Max

Los Gemstone | HBO Max