Netflix y HBO Max se reparten el triunfo en la noche de los Emmy mientras Apple TV+ bate su propio récord en el podio de plataformas

La 77ª edición de los Premios Emmy ha vuelto a ser testigo de la feroz competencia entre las grandes plataformas de streaming. Aunque HBO Max y Netflix terminaron empatadas en lo más alto del podio, Apple TV+ celebró su nuevo récord histórico en la gala gracias a los éxitos de 'The Studio' y 'Separación'.

El reparto de premios refleja un panorama cada vez más equilibrado, con HBO Max consolidando su prestigio con títulos como 'The Pitt' o 'El Pingüino', mientras que Netflix arrasó con 'Adolescencia', que arrasó en varias categorías clave. Sin embargo, a pesar de competir con un catálogo mucho más reducido, Apple TV+ que se mostró como una gran rival, logrando convertir prácticamente cada nominación importante en victoria.

Un vistazo a… LAS 10 MEJORES SERIES DE LA DÉCADA (2010-2019)

Repartiéndose las estatuillas

HBO Max llegó a la gran cita anoche con 21 victorias acumuladas en los Creative Arts y sumó hasta nueve más, gracias a series como 'The Pitt' o 'Hacks'. Su punto fuerte estaba en la diversidad de títulos reconocidos, desde dramas de alto perfil hasta programas variados y comedia, recibiendo los premios de Jean Smart y Hannah Einbinder por 'Hacks' y el de Cristin Milioti por 'El Pingüino'.

Por su parte, Netflix, que había acumulado 24 galardones antes de la gala principal, añadió seis más, en gran medida gracias a 'Adolescencia'. La serie británica se convirtió en el buque insignia de la plataforma en esta edición, llevándose premios de actuación para Owen Cooper, Stephen Graham y Erin Doherty, además de un galardón a la Mejor miniserie y tras años de alternancia en el liderazgo con HBO Max, la plataforma consiguió mantener el pulso y cerrar la gala por todo lo alto con un empate.

Sin embargo, creo que ante tales gigantes televisivos, la gran triunfadora fue Apple TV+, que se confirmó como la gran revelación con 'The Studio' y 'Separación' y obtuvo siete premios en la gala principal, alcanzando 22 en total, su cifra más alta hasta la fecha. Entre los reconocimientos estuvieron los de Tramell Tillman y Britt Lower como actores, además de victorias en dirección y guion para Seth Rogen y Evan Goldberg.

El contraste fue aún más llamativo si se compara con lo ocurrido en años anteriores: mientras HBO y Netflix se han alternado en la cima de las listas, Apple TV+ ha ido escalando con decisión, pasando de ser una plataforma emergente a una contrincante muy fuerte. Su estrategia de producir menos títulos, pero de gran calidad, sigue dando resultados.

Al final, los Emmy no han dejado muchas sorpresas este año y HBO Max sigue siendo la reina de las nominaciones, mientras que Netflix también conserva su liderazgo y Apple TV+ se consolida como otra gran competidora. Un reflejo claro de cómo la guerra del streaming se libra no solo en audiencias, sino también en premios.

