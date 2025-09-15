HOY SE HABLA DE

Owen Cooper es el mejor actor de reparto en miniserie por 'Adolescencia' y hace historia de los Emmys

Con 15 años, se convierte en el actor más joven en ganar en cualquiera de las categorías de los premios

Owen Cooper Adolescence 031725 3 3d0a7e9d6f8240e9ac33bab3433376bb
Los Emmy 2025 están a pleno pulmón entregando los galardones a lo mejor de la televisión en el pasado curso y hemos tenido más de un premio merecidísimo. Es el caso de Owen Cooper, que ha ganado el Emmy a mejor actor de reparto en una miniserie por 'Adolescencia' y, de paso, ha batido todo un récord. O, técnicamente, dos.

Doble récord

Y es que el actor, que tiene 15 años de edad, se ha convertido en el actor más joven en ganar esta categoría. Un título que ostentaba Michael A. Goorjian por 'Un cariño muy especial' (David's Mother), que contaba con 23 años cuando ganó la estatuilla.

Además, Cooper también es el actor varón más joven en ganar un Emmy en cualquier categoría interpretativa, récord que tenía hasta ahora Scott Jacoby, que tenía 16 años cuando ganó mejor actor en una serie dramática por 'That Certain Summer', allá por 1993.

«Cuando empecé estas clases de drama hace un par de años, no esperaba estar en Estados Unidos», dijo Cooper en su discurso de agradecimiento. «No era nada hace tres años y aquí estoy ahora», continuó.

De esta manera, Cooper hace historia reforzando su estelar debut en la interpretación. Recordemos que 'Adolescencia' es su primer papel frente a las cámaras, dejándonos absolutamente asombrados con episodios como el de la conversación con la psicóloga.

