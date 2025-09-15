HOY SE HABLA DE

'Adolescencia' es la mejor miniserie en los Emmy 2025. La serie de Netflix hace pleno en los premios

Con 6 estatuillas la serie ha dejado sin opciones a 'El Pingüino'

Adolescence Uk N S1 E2 00 47 35 24
Sin comentarios Facebook Twitter Flipboard E-mail
albertini

Albertini

Editor
albertini

Albertini

Editor
Linkedin twitter instagram
6624 publicaciones de Albertini

Viendo por dónde estaban yendo los tiros, este era uno de los premios más cantados de la noche. 'Adolescencia' se ha llevado el Emmy a mejor serie limitada en esta edición de 2025.

Un premio, como digo, bastante claro teniendo en cuenta que la serie de Netflix se ha llevado la estatuilla en cada una de las categorías en las que estaba nominada esta noche, incluyendo a Owen Cooper, Erin Doherty y Stephen Graham como mejor actor y actriz de reparto y actor principal, respectivamente. No solo eso, sino también el mejor guion y mejor dirección de miniseries han ido a parar a ellos.

Solo ha habido 3 años sin nominación de 'Los Simpson' en los Emmy. Dos de ellos coinciden con sus mejores temporadas
En Espinof
Solo ha habido 3 años sin nominación de 'Los Simpson' en los Emmy. Dos de ellos coinciden con sus mejores temporadas
Un vistazo a…
LAS 10 MEJORES SERIES DE LA DÉCADA (2010-2019)

Sin opciones para El Pingüino

Ya venía diciendo desde que se supieron las nominaciones que estas reflejaban una cosecha algo floja y, de hecho, la única que podría haberle hecho sombra y darle guerra era 'El Pingüino', que ha recibido el premio a mejor actriz principal para Cristin Milioti, única categoría de la noche en la que 'Adolescencia' no estaba nominada.

'Adolescencia' se alza así entre el resto de nominadas. Además de la ya mencionada 'El Pingüino', teníamos a 'Black Mirror', 'Dying for Sex' y 'Monstruos: La historia de Lyle y Erik Menendez'

En Espinof | Las series más esperadas de 2025

En Espinof | Las mejores series de 2025

Temas

Ver 0 comentarios

Temas de interés
Subir

Tecnología

Videojuegos

Entretenimiento

Gastronomía

Motor

Estilo de vida

Economía

Ediciones Internacionales

Inicio

Explora en nuestros medios