'Adolescencia' es la mejor miniserie en los Emmy 2025. La serie de Netflix hace pleno en los premios

Viendo por dónde estaban yendo los tiros, este era uno de los premios más cantados de la noche. 'Adolescencia' se ha llevado el Emmy a mejor serie limitada en esta edición de 2025.

Un premio, como digo, bastante claro teniendo en cuenta que la serie de Netflix se ha llevado la estatuilla en cada una de las categorías en las que estaba nominada esta noche, incluyendo a Owen Cooper, Erin Doherty y Stephen Graham como mejor actor y actriz de reparto y actor principal, respectivamente. No solo eso, sino también el mejor guion y mejor dirección de miniseries han ido a parar a ellos.

Sin opciones para El Pingüino

Ya venía diciendo desde que se supieron las nominaciones que estas reflejaban una cosecha algo floja y, de hecho, la única que podría haberle hecho sombra y darle guerra era 'El Pingüino', que ha recibido el premio a mejor actriz principal para Cristin Milioti, única categoría de la noche en la que 'Adolescencia' no estaba nominada.

'Adolescencia' se alza así entre el resto de nominadas. Además de la ya mencionada 'El Pingüino', teníamos a 'Black Mirror', 'Dying for Sex' y 'Monstruos: La historia de Lyle y Erik Menendez'

