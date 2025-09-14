Es la mejor película de streaming del último año según los Emmy. Un rotundo thriller con 104 millones de visualizaciones en Netflix

Esta noche se celebra la edición número 77 de los premios Emmy con la entrega de los premios más importantes dedicados al mundo de la televisión. Sin embargo, los triunfadores de algunas de las categorías ya fueron anunciadas hace unos días, entre los cuales destacaba que 'Rebel Ridge' había sido considerada la mejor película para televisión y/o streaming del año.

Escrita y dirigida por Jeremy Saulnier ('Green Room'), 'Rebel Ridge' es un thriller que se cuece a fuego lento en el que un antiguo marine está viajando para pagar la fianza de su primo cuando la policía le detiene de forma injusta e incauta el dinero. Desde entonces soportará lo indecible para poder recuperarlo, pero llega un punto en el que es evidente que va a tener que recurrir a la violencia para conseguirlo.

Con calma hasta la explosión final

Eso lleva a que 'Rebel Ridge' tenga un ritmo bastante pausado, pero sin que eso juegue nunca en su contra. De hecho, su potente arranque ya sienta las bases para esa tensión latente que no deja de ir a más hasta que todo salta por los aires durante el tramo final. Todo ello muy bien escalonado por Saulnier desde el guion para que la sensación de agobio vaya creciendo forma paulatina y satisfactoria.

Vital para ello es lo bien elegido que está Aaron Pierre para dar vida al gran protagonista de la función. Con una mezcla de carisma, saber estar y talento interpretativo, su Terry Richmond es un antihéroe extraordinario que soporta a la perfección el peso dramático de la historia.

Además, Pierre también está muy bien acompañado, en especial por un Don Johnson muy inspirado en un personaje que representa todo lo contrario al protagonista. Las fricciones entre ambos son constantes, algo que sirve para darnos pequeños aperitivos de lo que acabará llegando.

Todo esto no pasó desapercibido para el público, ya que 'Rebel Ridge' fue uno de los mayores éxitos de Netflix en 2024, sumando más de 104 millones de visualizaciones durante las 6 semanas que estuvo en el Top 10 semanal de Netflix, ocupando además durante tres de ellas en el número 1 entre las películas de habla más vista de la plataforma.

'Rebel Ridge' se ha hecho con el Emmy por encima de 'Bridget Jones: Loca por él', que en España pudo verse en cines pero en Estados Unidos se estrenó de forma directa en Peacock, 'El abismo secreto', 'Mountainhead' y 'Nonnas'. Una victoria muy merecida a mi juicio.

