'El abismo secreto': Anya Taylor-Joy se consagra como nueva diosa de la acción tras 'Furiosa' en este divertido pastiche de romance y terror para Apple TV

Tras el impulso de ‘Furiosa’, Anya Taylor-Joy confirma su estatus como heroína de acción en la entretenida ‘El abismo secreto’, apuesta de Apple TV+ por el terror y la acción para el día de San Valentín que también tiene a Miles Teller como coprotagonista. Su molde de thriller romántico de género sirve como un espejo retorcido de las citas modernas, pero también es una representación involuntaria de la influencia de los videojuegos en la narrativa cinematográfica actual.

Resulta extraño que sea Scott Derrickson el encargado de poner movimiento a esta idea que parece la adaptación live action de un manga en donde se nos presenta a Levi y Drasa, dos francotiradores de élite, empleados de Occidente y Oriente, respectivamente, cuya última misión es bastante rara: pasar un año en una instalación aislada, cuya ubicación geográfica exacta ni siquiera conocen, como algo parecido a guardianes, vigilando un muro perimetral desde enormes torres situadas en lados opuestos de un enorme desfiladero envuelto en niebla.

No saben de quién están protegidos ni de qué protegen, sólo tienen instrucciones de renovar las torretas automáticas, mantener un campo de minas flotante y asegurarse de que no haya contacto entre ellos. Por supuesto, 12 meses son demasiados, y Drasa pronto agota la determinación de Levi, que encuentra formas de acortar la distancia entre ambos con blocs de notas y prismáticos, pero pronto ansía un contacto más cercano, iniciando una relación que solo puede ser descrita como una evolución heterosexual de la relación entre dos personajes de ‘Amanecer de los muertos’.

Tutti frutti con actitud pero demasiado píxel sin texturizar

Derrickson debe agradecer al ahora célebre James Gunn por la idea, pero además de repetir algunos momentos claves de aquella, el elemento fantástico que existe entre ambos no es tan distinto. Durante sus buenos 40-50 minutos estamos en una relación a distancia divertida, que no se hace pesada a pesar de encontrarnos en dos localizaciones aisladas, gracias una mirada panorámica, el uso de localizaciones naturales y paisajes que amplían la escala de lo que podría haber sido una película más contenida.

Pero lo bueno de ‘El abismo secreto’ es que su estructura muy diferenciada parece casi un programa doble grindhouse. Sobre su historia de amor tontita y simplona hay una especie de conspiración geopolítica que nos lleva casi a los tiempos de la Empire y sus ideas geniales como ‘Robot Jox’, pero a la hora de la verdad su desarrollo es más o menos como una especie de ‘Sr y Sra Smith’ llevado al cine bélico de terror, o conjugado con ‘La gran Muralla’ o incluso ‘La piel fría’. La única diferencia es que aquí la amenaza es extraña y desconocida.

Esto nos da momentos estupendos en ambas mitades, aunque la más atractiva a priori es la inicial, en la que Drasa y Levi se conocen y consuman un romance a distancia, en el que Derrickson nos regala momentos tan sencillos como espectaculares, como ver a Anya Taylor-Joy bailando a ritmo de los Ramones, o Anya Taylor Joy tomando el pelo repetidamente a Milles Teller. La historia de amor no puede ser más bobalicona, pero hay algo entre ambos actores que funciona y nos seduce, quizá por la sencillez de la propuesta, tan “original” que no sirve para entrar en una cartelera de gran pantalla poblada por reboots, secuelas y readaptaciones.

Un Derrickson de encargo

No es que podamos poner a ‘El abismo secreto’ como ejemplo de originalidad, con su plantilla ivnersa de ‘Enemigo a las puertas’ y una segunda mitad más acorde a videojuegos como ‘Doom’ o ‘The Last of Us’, lo que sí que acaba sucediendo es que en esa parte más de aventura, casi una reinterpretación de ‘El continente perdido’ (1968) de Dennis Wheatley, con notas del foso del ‘King Kong’ (2005) de Peter Jackson, es que la contención inicial se cambia por un espectáculo de efectos especiales a medio cocer que no hacen justicia a los macabros diseños de las criaturas que no se escatiman.

Es en esa fase donde ‘El abismo secreto’ pasa por el filtro de ‘Soy Leyenda’ de 2007, pasando de lo contenido al torrente de CGI mal acabado, con seres que parecen, ora salidos de ‘La niebla’ (2007), ora de una mala adaptación de alguna fantasía épica oscura, echando por tierra un buen trabajo de dirección de Derrickson, al que no le pega nada esta especie de reinvención de las películas de Resident Evil de Paul W.S. Anderson que seguro que sus valedores acabarán disfrutando más que de las buenas películas del director de ‘Sinister’.

Se nota su mano en algunas estampas de pesadilla, pero la proyección para streaming le juega una mala pasada a su ambición, y aunque sea eficiente a nivel de ejecución, la traición a sus recursos más oscuros, para enfocarse a fans de videojuegos acostumbrados a texturas digitales sin asentar, acaba siendo decepcionante, pese a que mantenga siempre en forma su músculo industrial más allá de lo que haría un estudio tradicional, al menos aquí tenemos una buena banda sonora de Trent Reznor y Atticus Ross y no pocas concesiones a la evasión sin complejos que diferencian el proyecto de una adaptación directa a dvd de hace 20 años, aunque tras ‘Black Phone’ se esperaba más de su director.

En Espinof | Las 11 mejores series de terror de 2024

En Espinof | Las 31 mejores películas de terror de 2024