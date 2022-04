'La gran muralla': por qué la épica película estuvo perseguida por la polémica y Matt Damon tuvo que aclarar "no robé el papel a un actor chino"

'La gran muralla' ha sido quizá el mayor intento de Hollywood por sacar adelante una superproducción financiada por Estados Unidos y China de forma conjunta. Con Zhang Yimou ocupándose de la puesta en escena y Matt Damon liderando el reparto, todo hacía pensar en un bombazo en taquilla, pero la realidad fue distinta, quizá en parte por toda la polémica que rodeó a la película.

¿Hundida ya antes del estreno?

Ya antes de su estreno surgieron acusaciones de whitewashing por la presencia del protagonista de 'Marte (The Martian)' al frente del reparto, lo cual provocó una mala prensa alrededor de 'La gran muralla' que explica, al menos en parte, su decepcionante recorrido comercial. Esto se notó sobre todo en Estados Unidos, donde ingresó unos paupérrimos 45 millones de dólares. Eso sí, no fue porque Damon no hiciera todo lo que estuvo en su mano para acallar las críticas.

De hecho, el actor reconoció que se tomaba ese tema muy serio, respondiendo a las críticas de la siguiente forma:

Me tomo muy en serio la idea del whitewashing. Es una película de monstruos, una fantasía histórica y no le robé el papel a un actor chino. No fue alterado por mi culpa de ninguna manera.

Lo cierto es que tras su estreno se publicaron infinidad de artículos centrados en el whitewashing de la película, algunos para señalar que sí era el caso y otros que no. Poco importó, la película ya estaba herida de muerte, aunque no la imagen de Damon. El verdadero golpe a la misma no llegaría hasta finales del año siguiente.

Estrenada a finales de diciembre de 2016 en China, 'La gran muralla' consiguió recaudar allí 170 millones de dólares, más de la mitad de sus ingresos mundiales -en total amasó 334 millones-, mucho menos de lo esperado, hasta el punto de que se habló de unas pérdidas que podían alcanzar los 75 millones de dólares.

'La gran muralla' se emite esta noche en Cuatro a partir de las 22:15.