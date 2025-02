'Bridget Jones: Loca por él' es como reencontrarse con una vieja amiga del colegio, tanto por la preciosa nostalgia como por las ganas de huir cuando te cuenta sus problemas

Volver a ver a Bridget Jones después de casi una década es una pequeña gran explosión de alegría. Como encontrarte en un centro comercial con esa antigua colega cuya vida amorosa era un desastre y siempre divertida de escuchar, solo que ahora con dos hijos de la mano, enviudada y mucho menos chisposa. Tanto, que después del entusiasmo inicial, y aunque a veces recuperáis la química de antaño mientras os tomáis un café, empiezas a mirar el reloj impacientemente para ver cuándo es el momento de irte a casa y, con suerte, no volver a encontrártela en otros diez años.

La Viuda Desastres

Estoy muy a favor de las secuelas de películas décadas después. Quiero saber si Celine y Jesse son felices, si Eddie Felson ha encarrilado su vida, si Maverick sigue siendo un rebelde a los mandos de un avión. Y por eso tenía muchas ganas de saber cómo le iba a la buena de Bridget Jones después de tener un hijo en 2016. Tristemente, 'Loca por él' no termina de encontrar nunca el rumbo correcto y solo recuerda a la saga en algunos momentos aislados donde puede sacar una sonrisa y una leve carcajada, acaso más nostálgica que real.

Esta es una película extraña, porque se debate entre la comedia, el romance y el drama de forma muy desigual. De hecho, decide terminar con una media hora triste que languidece dejando una confusa sonrisa en lugar de con un hilarante redoble de tambor: Bridget Jones ha crecido, y la manera de demostrarlo es que ni sus metidas de pata son tan graves, ni sus amores tan fogosos, ni su vida tan desastrosa. Cuando empezamos, la vemos saliendo de una depresión tras la muerte de su marido, pero pronto todo empieza a salirle mejor: ¿Recuperar tu trabajo antiguo? Por supuesto. ¿Salir con un joven guaperas? Faltaría más. ¿Tener un par de hijos fabulosos que perdonen tus dislates? Cómo no. Y sin conflicto, no hay Bridget Jones. No, al menos, como hemos aprendido a quererla.

No es que 'Bridget Jones: Loca por él' no tenga su gracia, pero dista mucho de tener "momentos Bridget" como en las entregas anteriores. Aquí, nuestra heroína se queda subida a un árbol sin poder bajar, entra en Tinder por primera vez con una horrible foto de portada y aprende a conjuntar su pijama para ir con sus hijos al colegio sin ponerse ropa de calle, pero nunca va a más. No hay errores morrocotudos o triángulos amorosos marca de la casa y, de hecho, lo único que nos recuerda a lo que la saga era antaño es un Hugh Grant fabuloso cuyo personaje sigue siendo el mismo sátrapa tan hiper-sexual como carismático. En él recae prácticamente toda la comedia de esta cuarta parte... aunque tan solo aparezca unos minutos en ella. Lo tomas o lo dejas.

El diario de nunca acabar

La culpa de que esta nueva entrega no termine de levantar cabeza no es, desde luego, de una Renée Zellweger que hace todo lo que puede por recobrar el espíritu del personaje 25 años después, logrando, por momentos, ser tan vivaracha y fina en el timing como entonces. A su lado están un joven Leo Woodall, que sirve como pretendiente amoroso principal que nunca destaca demasiado, y Chiwetel Ejiofor, cuyo personaje no es todo lo histriónico o caricaturesco que debería para acabar siendo genuinamente hilarante. El resultado es excesivamente blandito, con una protagonista que ni siquiera se ve obligada a elegir: los amores le van cayendo sin progresión dramática natural y ni siquiera tiene que hacer nada para ganárselos.

Pero, aunque deje la comedia de lado para centrarse en un aparente romance exasperante, 'Bridget Jones: Loca por él' sí que acierta -aunque no siempre- cuando enfatiza el drama. Al fin y al cabo, nuestra protagonista se ha quedado viuda y ve a su marido, Mark Darcy, por todos los sitios, mostrando una perspectiva tan realista como desconsoladora del duelo. En lo personal, habría disfrutado más una comedia romántica donde otro hombre se metiera en un matrimonio en horas bajas, pero la decisión de crear un amor duradero y una brújula sentimental para Bridget hace que el personaje evolucione y crezca, aunque sea a una madurez que no tenga tanto que ofrecer narrativamente como antaño.

Al final, si estás viendo esta cuarta entrega es porque has crecido, de una manera u otra, con Bridget Jones. Y para qué negarlo, es probable que fueras a ver la primera parte identificándote con su estilo de vida alocado y entres a esta, igualmente, con la cabeza asentada y sin querer tantas complicaciones vitales. Evolucionar junto a él forma parte de la gracia de ver a un personaje creciendo en la pantalla a tiempo real: ¿Tendría acaso algún sentido ver a una Bridget de 55 años saliendo de fiesta, fumando como una carretera y teniendo sexo sin parar con dos jóvenes atractivos? Es una madre soltera, tiene responsabilidades, y la película lo entiende. Sigue siendo ella. O, al menos, una versión de ella.

No he salido apasionado de esta cuarta parte -y creo que se nota-, pero eso no significa que no quiera saber más de Bridget. Al igual que con la gente con la que compartiste amistad hace dos décadas, ojalá en el 2035 volver a encontrármela y tomar un café mientras me cuenta qué tal le ha ido la vida, cómo se siente con el síndrome del nido vacío y si ha encontrado a otro señor con el que compartir la vida mientras Hugh Grant sigue ligando con jovencitas. Mejor crecer con ella que sufrir un reboot temprano por la manía del cine de preservar la juventud en un bote de formol. Nos hacemos viejos, Bridget Jones también. Y es justo apreciarlo aunque nunca vaya a volver a ser lo mismo que antes.

