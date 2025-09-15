HOY SE HABLA DE

'The Pitt' es la mejor serie dramática en los Emmy 2025 y gana por la mínima a 'Separación'

Una noche muy competida en la que finalmente se ha llevado el gato al agua

The Pitt Isa Briones
Y se acabó. Han subido al escenario los protagonistas de 'Ley y Orden: Unidad de Víctimas especiales' para entregar el premio Emmy a mejor serie dramática, el premio gordo de la noche (con perdón de las otras categorías). Un galardón que se ha llevado finalmente 'The Pitt', que se ha impuesto a la otra gran favorita, la temporada 2 de 'Separación'.

Victoria ajustada

Series ambas a las que se les ha escapado, curiosamente, las categorías en las que estaban (aún), quizás, más potentes como dirección y guion, que se ha llevado 'Slow Horses' y 'Andor' (yay) respectivamente. El resto de nominadas —'La diplomática', 'Paradise', 'The Last of Us' y 'The White Lotus'— se han quedado de meras espectadoras.

Al recoger el premio, R. Scott Gemmill no ha dudado en reivindicar la sanidad hablando de cómo con 'The Pitt' tienen la oportunidad de mostrar el duro trabajo y condiciones a los que se enfrentan médicos y enfermeros día a día.

