Creo que 'La diplomática' es una de las mejores series de Netflix y que la temporada 2 es aún más entretenida y adictiva que su predecesora

Una de las mejores series de estreno de Netflix en 2023 fue 'La diplomática', un thriller político sobre la nueva embajadora de Estados Unidos en Reino Unido. No me cabe duda de que la realidad de ese mundo es muy diferente a lo que propone esta serie creada por Debora Cahn, quien ya tenía experiencia en la pequeña pantalla al haber participado en títulos tan populares como 'El ala oeste de la Casa Blanca', 'Anatomía de Grey' o 'Homeland'.

Eso sí, 'La diplomática' es la primera serie que crea, contando con la presencia de Keri Russell como uno de sus grandes reclamos para triunfar en Netflix. Y lo hizo, pues fue rápidamente renovada por una temporada 2 que llegó a la plataforma este 31 de octubre y ni siquiera fue necesario ver cómo funcionaba para que haya conseguido también una tercera entrega. Menos mal que así ha sido, pues esta tanda de episodios ha elevado el nivel y nos ha dejado con unas ganas enormes por ver cómo evoluciona la historia.

Fiel a sí misma

De hecho, la única mala noticia de esta temporada 2 es que sea incluso más corta que su predecesora. Esos 6 episodios se pasan volando y a su manera es cierto que se sienten más como una etapa de transición que cualquier otra cosa. En condiciones normales, eso jugaría en su contra, pues lo veríamos como una especie de pegamento narrativo hasta que llega lo realmente importante, pero 'La diplomática' logra esquivar ese problema de forma muy solvente.

Como era de esperar, la temporada 2 arranca alrededor de la investigación de qué sucedió exactamente para que tuviese lugar un ataque terrorista contra Reino Unido. Ahí la serie de mantiene fiel a sí mismo centrándose más en los detalles que suceden tras bastidores, por lo que la importancia de los diálogos es total sobre la acción. Las interacciones entre los personajes vuelven a ser clave, pero impidiendo en todo momento que aparezca la temible monotonía.

Por mi parte, creo que esos 6 episodios han servido para que esta temporada de 'La Diplomática' tenga un enfoque más claro y una narrativa más limpia -el salseo romántico sigue ahí, pero está mejor integrado- en la que es cierto que hay un gran golpe de efecto final que altera las cosas de forma inesperada -algo que será absurdo para algunos, pero que tiene una fuerza dramática indiscutible-, pero hasta entonces todo ha seguido una evolución bien razonada. Por ejemplo, en su predecesora creo el personaje de Cecilia no terminaba de encajar bien.

Obviamente, hay tramas secundarias que apoyan a la principal, pero lo que realmente interesa en estos episodios es seguir explorando cómo van cambiando las motivaciones de la protagonista y poco a poco abraza la posibilidad de aceptar una posible oferta para convertirse en la nueva vicepresidenta. Además, la serie no va a lo fácil de que el cambio sea instantáneo y no haya marcha atrás, pues las particularidades del personaje de Kate Wyler obligan a que sea así.

Todo ello está ilustrado con mucha fluidez, haciendo avanzar en todo momento hacia delante la historia. Es verdad que la tensión latente por lo que sucedió al final de la primera entrega ayuda a ello, pero luego hay que saber qué hacer con un escenario así y 'La diplomática' lo exprime con acierto. Primero jugando con la duda de quién está detrás de lo sucedido y luego tirando del hilo de las implicaciones reales de todo ello.

La máxima sigue siendo ir en todo momento de cara. 'La diplomática' no es una serie que juegue al despiste con la información que va dando al espectador por mucho que todos tengamos claro que Hal siempre sabe más de lo que cuenta. Ahí habrá quien se queje de que le falte una mayor intensidad política porque no es creíble que se actúe así a tan alto nivel, pero es que no hay que olvidar que estamos ante una serie que busca el entretenimiento por encima de todo.

Por lo demás, su reparto sigue siendo una de sus principales bazas. Claro que Keri Russell tiene más oportunidades de brillar y que la actriz lo aprovecha con creces, pero 'La diplomática' tiene claro que no estamos ante un show para su mero lucimiento personal. Además, una de las mayores alegrías que nos da esta temporada 2 es el fichaje de la oscarizada Allison Janney, que tiene más de un gran cara a cara con Russell.

Por todo ello, creo que la temporada 2 de 'La diplomática' es mejor que una primera entrega que ya resultaba notable. Todas las virtudes de su predecesora siguen ahí y se aprovecha el punto alto en el que quedó la primera para seguir creciendo. Ojalá no tardan mucho en tener lista la tercera.

