Hannah Einbinder gana un merecido Emmy y da el discurso más político de la gala: "Hay que distinguir a los judíos de ese Estado etnonacionalista"

Mientras en Madrid la atención se centraba en el parón de la Vuelta ciclista por las protestas pro Palestina, al otro lado del Atlántico los focos apuntaban a la gala de los Premios Emmy, donde unas horas después, la actriz Hannah Einbinder protagonizó uno de los momentos más comentados de la noche. Tras alzarse con el premio a Mejor Actriz de reparto en una Serie de Comedia por 'Hacks', la intérprete cerró su discurso con un potente mensaje político.

Una voz política en los Emmy

Después de recoger la merecida estatuilla que se le ha otorgado después de cuatro nominaciones consecutivas, la actriz aprovechó su altavoz para pedir un "¡Palestina libre!", justo a continuación de mandar ánimos a los Philadelphia Eagles y condenar la situación y las acciones del Servicio de Control de Inmigración y Aduanas (ICE).

Ya en la sala de ganadores, Einbinder apareció junto a su compañera de reparto Jean Smart —que se llevó esta madrugada su cuarto Emmy como Mejor Actriz en una Serie de comedia— y profundizó en el trasfondo de sus palabras.

“Pensé que era importante hablar de Palestina. Es un tema que me toca muy de cerca. Tengo amigos en Gaza que trabajan en primera línea, como médicos ahora en el norte de Gaza, atendiendo a mujeres embarazadas y creando escuelas en campos de refugiados”

La actriz, que forma parte de los más de 4.000 intérpretes y cineastas que firmaron la petición Film Workers for Palestine, insistió en que no ve el apoyo a Israel como un requisito de su fe judía y defendió el boicot como un instrumento legítimo.

"Creo que es mi obligación, como judía, distinguir a los judíos del Estado de Israel. Porque nuestra religión y nuestra cultura son tan importantes y antiguas… básicamente, una institución separada de este Estado etnonacionalista"

La actriz añadió también que:

"En cuanto al compromiso, es como en muchos movimientos. El boicot es una herramienta eficaz para presionar a los que están en el poder y que estén a la altura de las circunstancias. Así que el boicot de Film Workers for Palestine no boicotea a los individuos. Solo boicotea a las instituciones que son cómplices directas del genocidio. Así que sí, es importante para mí y creo que es una medida importante. Y me alegra poder participar"

