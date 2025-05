El documental definitivo sobre Paul Reubens y Pee Wee está en Max. Un acto de amor y memoria que reivindica su legado e identidad

Aunque hayan destacado más otros estrenos de Max como la temporada 2 'The Last of Us', el final de 'El cuento de la criada' o los nuevos episodios de 'Hacks', hay otro título que no deberíamos pasar por alto. Se trata de 'El mismísimo Pee-wee', un documental de dos partes que sirve como crónica de la vida del artista e intérprete Paul Reubens y su alter ego Pee-wee Herman.

Antes de su reciente fallecimiento, Reubens habló en profundidad sobre sus influencias creativas y las luchas personales a las que se enfrentó para perseverar como artista. Y todas ellas han quedado reflejadas en un estupendo díptico que le rinde homenaje a un cómico irrepetible, y que además es igual de fascinante tanto para sus fans como para aquellos que sientan interés por descubrir algo más sobre el icónico protagonista de la película de Tim Burton.

Jugando con los límites que establecen los retratos documentales más convencionales, 'El mismísimo Pee-wee' es un ejercicio narrativo en el que el protagonista vive una especie de lucha por tener el control sobre lo que se está contando.

Al principio puede parecer un ejercicio más de memoria, pero a medida que avanzamos nos dejamos caer en una red de información que sin duda nos deja con el corazón en un puño.

Un homenaje póstumo rodado en vida

Dirigida por Matt Wolf, 'El mismísimo Pee-wee' nos ofrece una mirada a un artista lleno de complejidades y que tuvo sus triunfos y fracasos. Y, en especial, nos acerca a su lado más privado, mostrando las cicatrices y la desconfianza que acabó naciendo en él hacia el mundo del arte.

La producción es un diálogo constante entre Wolf y Reubens, que discuten abiertamente tanto de una manera juguetona y narcisista como desde la autocompasión. Porque estamos hablando de alguien que no pudo vivir plenamente su identidad ni tener todo el control sobre ella y eso le produjo unas secuelas importantes.

Reubens se sienta frente a la cámara y nos mira directamente, sabiendo que su perspectiva condiciona al relato pero que al mismo tiempo no será la que predomine.

La ventaja de ser un icono tiene un peso aplastante

A lo largo del metraje de 'El mismísimo Pee-wee', Reubens comparte de forma abierta cuáles fueron las principales influencias que acabaron dando forma a su personaje más icónico. Era un coleccionista apasionado (tal y como vemos al entrar en la que fue su casa en Los Ángeles) y también alguien nostálgico que se anima a abrirnos sus álbumes familiares.

En ellos vemos fotos suyas en la universidad y en Halloween, y también vestido de drag, encarnando una imagen andrógina. Nuestro protagonista recuerda con afecto su etapa de exploración, que estuvo marcada por amistades con figuras como Laraine Newman, Phil Hartman o Elvira (con la que comparte los recuerdos más entrañables), y pronto, el documental da un giro cuando habla de quien fue su primer amor y de la dolorosa certeza de que su homosexualidad podía convertirse en un obstáculo para su carrera.

De hecho, aún era muy joven cuando tomó la difícil decisión de cortarse el pelo y ocultar parte de quien era para poder encajar. Quizá las generaciones no estén tan familiarizadas con la brutal homofobia que había en los años 80, por lo que Reubens nos explica lo que implica pasar desapercibido. Y lo hace con un gesto tan directo y con la misma cercanía que tenía al dirigirse a los niños cuando trabajaba en televisión, animándoles a ser auténticos. Aunque ahora el mensaje es distinto porque a él no le dejaron hacerlo.

Un viaje a las estrellas

Tanto desde el punto de vista de creador como el de intérprete, Paul Reubens fue toda una sensación y Pee Wee es para muchos uno de los iconos del entretenimiento infantil más importantes que ha habido. Sin embargo, también tuvo que enfrentarse a la cultura de la cancelación (cuando el concepto como tal aún no existía) y a un desprecio público tan grandes que le obligaron a apartarse.

Una ausencia que nos rompe el corazón y que quizá duele más sabiendo que no se podrá compensar nunca. O puede que sí.

Porque gracias a documentales como este recordaremos quién es y se hará justicia con el legado que dejó en todos los sentidos. Incluso a pesar del desprecio que sufrió y de que tuviera que ocultar quién era para sobrevivir, 'El mismísimo Pee-wee' es un acto de amor y memoria. Y un genial homenaje a una personalidad irrepetible a la que no olvidaremos.

