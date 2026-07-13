Orlando Bloom, actor: "Mi perro es maravilloso, me ayuda a mantener los pies en la tierra y aporta calma a mi día a día"

Orlando Bloom lleva años siendo uno de los rostros más conocidos de Hollywood gracias a personajes como Legolas en 'El señor de los anillos' o Will Turner en 'Piratas del Caribe'. Pero más allá de su carrera como actor, hay otra faceta que define su vida: la relación que mantiene con los animales.

El británico ha rescatado animales, también ha sufrido algunas pérdidas y a día de hoy su caniche toy Biggie Smalls es su compañero inseparable, hasta el punto de que le acompaña en viajes, eventos y entrevistas.

Mucho más que una mascota

A lo largo de los años, Orlando Bloom ha compartido su vida con varios perros que le han dejado huella profunda. Uno de ellos fue Sidi, un mestizo que rescató durante un rodaje en Marruecos y con el que convivió durante doce años. Tras su fallecimiento por problemas hepáticos, el actor decidió extremar los cuidados veterinarios con todas sus mascotas para intentar prevenir cualquier enfermedad.

Otro de los momentos más duros llegó en 2020 con la desaparición de Mighty, su caniche. Después de una intensa búsqueda y de encontrar solo su collar, Bloom asumió que no volvería a verlo y decidió tatuarse una "M" junto a un corazón como homenaje a su compañero.

A día de hoy comparte su vida con Biggie Smalls, un caniche toy que suele acompañarlo incluso en algunos compromisos profesionales. El actor asegura que viajar con él se ha convertido en una parte esencial de su rutina y que su presencia tiene un efecto muy positivo en su equilibrio emocional.

"Mi perro, Biggie, es maravilloso; regula mi sistema nervioso, me ayuda a mantener los pies en la tierra y aporta calma a mi día a día".

El actor también reflexionó sobre el vínculo que crea una mascota con su familia y lo definió de una forma muy sencilla: "Los perros te enseñan el amor incondicional. Y eso es algo que, a veces, solo existe en ciertas relaciones".

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