No necesitas familia cuando tienes toda la saga 'Fast & Furious' en Netflix

Puede que, de entre todas las expresiones y conceptos que pueden llegar a utilizarse durante una conversación sobre cine, una de las que encuentro más irritantes es, fuera de toda duda, "placer culpable". Soy un firme defensor de la idea de que, si algo genera satisfacción, la culpabilidad debería quedar inmediatamente fuera de la ecuación y de que, al mismo tiempo debemos enorgullecernos de nuestros gustos por mucho que algunos se empeñen en criticarlos desde un falso púlpito.

Ejemplos para ilustrar esto no faltan, pero uno de los más evidentes y socorridos desde hace ya un cuarto de siglo se encuentra en la saga 'Fast & Furious', que nació en un ya lejano 2001 bajo la dirección de Rob Cohen y con un guion firmado, entre otros, por un David Ayer que ya demostró ser un maestro a la hora de llevarnos a pie de calle entre policías y criminales con lo que, al final del día, no dejaba de ser una suerte de remake apócrifo de 'Le llaman Bodhi' con coches tuneados en lugar de surf.

Placer para nada culpable

Pero, lo que arrancó como un thriller policiaco hijo de su época, fue evolucionando a través de los años y las décadas hasta convertirse en un auténtico despiporre cargado de acción y totalmente alejado de las leyes de la física, mucho más cercano a la ciencia ficción que al concepto terrenal de la cinta original. Una delicia franquiciada que, entrega tras entrega, fue aumentando sus niveles de absurdo hasta límites tan insospechados como maravillosos.

El punto de inflexión lo marcó, tras una olvidable 'Fast & Furious: Aún más rápido', una quinta parte que introdujo a Dwayne Johnson en la ecuación —uno de los grandes aciertos de casting de la, hasta la fecha, decalogía—, que trasladó la acción a Río de Janeiro y que nos regaló la primera gran setpiece de 'A todo gas': la huída por media ciudad con una caja fuerte gigantesca enganchada en dos coches y su posterior apertura a ritmo de Danza Kuduro. Puro cine, si me preguntan.

Desde entonces, los últimos 15 años de rápidos y furiosos se han traducido en majaderías para el recuerdo: desde hordas de coches hackeados que se comportan como zombis hasta personajes desviando torpedos de submarino con solo su fuerza bruta, pasando, por supuesto, al icónico momento en el que se lanzó un Pontiac Fiero de 1984 al espacio. Una orgía de setpieces regidas por el simple y efectivo "más grande, más idiota y mejor", que se alzan como las grandes estrellas de la función.

A todo esto hay que sumar un reparto capitaneado por Vin Diesel y sus camisetas de tirantes que, con el paso de los años, se ha convertido en una gran familia tanto dentro como fuera de la ficción —con sus roces, como no podría ser menos— y que han terminado interpretando a sus respectivos personajes con el piloto automático sin perder un ápice de su esencia.

Ahora bien: ¿por qué estamos hablando en pleno 2026 de esto? Pues básicamente porque Netflix acaba de añadir a su catálgo las nueve primera películas de la saga numerada y el spin-off 'Hobbs & Shaw'—la décima ya estaba en la plataforma—. Una grata sorpresa digna de celebración y que invita a abrir una Coronita —con o sin alcohol— para maratonear un placer en mayúsculas y dejar eso de la culpabilidad a otros.

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