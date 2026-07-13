La temporada 3 de 'La casa del dragón' tomará un camino distinto al del libro y omitirá una parte decisiva de la Danza de los Dragones

La tercera temporada de 'La casa del dragón' parece haber tomado una decisión que ya está generando debate entre los lectores de 'Fuego y Sangre'. Han decidido cambiar algunas de las batallas más importantes de la Danza de los Dragones y después de dejar fuera de la serie la masacre de Fishfeed, ahora van a modificar la Batalla de Tumbleton, uno de los enfrentamientos más importantes del conflicto en los libros de George R. R. Martin.

Ojo, que a partir de aquí habrá spoilers de 'La casa del dragón'

Un lugar estratégico

En 'Fuego y Sangre', Tumbleton no cae sin oponer resistencia. El libro describe una gran batalla en la que las fuerzas de Rhaenyra intentan defender la ciudad frente al ejército de Ormund Hightower, dando lugar a uno de los combates más sangrientos de toda la guerra. Sin embargo, en la serie, los Verdes toman el asentamiento prácticamente sin que se opongan a ellos, presentándolo como una maniobra estratégica que sorprende por completo al bando rival.

La ciudad ha ido ganando protagonismo en los últimos episodios y todo indica que será clave en el final de la temporada, pero la adaptación parece estar tomando un camino muy distinto al de la obra original, priorizando las consecuencias de la guerra por encima de la batalla en sí y preparando el terreno para uno de los giros más importantes de toda la historia.

Pese a este cambio, la ciudad sigue siendo un punto clave de la trama. Desde la segunda temporada se había insinuado su importancia con la marcha de Kat, la esposa de Hugh Hammer, hacia Tumbleton para escapar del caos de Desembarco del Rey. Ahora, con Ormund Hightower instalado allí junto a su ejército, la serie convierte el lugar en un nuevo foco del conflicto.

Todo apunta a que HBO ha decidido desplazar el peso dramático desde la batalla hacia abordar sus consecuencias. En lugar de mostrar un gran enfrentamiento militar, la historia parece centrarse en la ocupación de la ciudad y en cómo esta altera el equilibrio de poder entre los Verdes y los Negros, obligando a Rhaenyra a responder antes de perder una posición clave.

Además, la serie lleva varios episodios preparando el terreno para una de las mayores traiciones de la historia Hugh Martillo y Ulf el Blanco, los nuevos jinetes de dragón del bando de Rhaenyra, permanecen muy cerca de Tumbleton, donde sus decisiones podrían cambiar el rumbo de la guerra de forma irreversible. Y no adelantaré acontecimientos a los que no hayan leído la novela, pero serán decisivos en el curso de la guerra.

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