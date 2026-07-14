Por qué 'Evil Dead Burn' reinventa la saga con un enfoque más realista: "Es la más bestia de todas"

La saga 'Evil Dead' nunca ha sido precisamente discreta. Desde que Sam Raimi revolucionó el cine de terror con 'Posesión infernal' en 1981, la franquicia ha convertido el gore, el humor negro y la creatividad visual en sus principales señas de identidad. Con el paso de los años ha sabido reinventarse varias veces y ahora llega 'Evil Dead Burn', dirigida por el francés Sébastien Vaniček, una nueva entrega que apuesta por llevar la violencia todavía más lejos.

Terreno conocido

Para Alejandro G. Calvo, Sébastien Vaniček consigue imprimir una personalidad propia a 'Evil Dead Burn' y llevar la franquicia un paso más allá. De hecho, no duda en situarla como la película más extrema de toda la saga y encuentra claras influencias del nuevo terror francés de principios de los 2000.

"Vaniček llega y le da su propio toque a la saga, con una película que es plenamente personal, os diría, autoral, personal. Me recordaba, mientras la veía, porque es la más bestia de todas las pelis de Evil Dead, al nuevo terror extremo francés de principios de siglo".

Aunque parte de la crítica estadounidense ha acusado a la película de abusar del gore, Calvo cree que ese enfoque pasa por alto cuál es realmente la intención de la propuesta: "No creo que sea gore gratuito, creo que el objetivo es ese gore. ¿Cuál es el límite al que puedo llegar y pasármelo? Estoy jugando en este terreno de juego de violencia y de terror".

Pero más allá de la brutalidad, el crítico destaca especialmente el trabajo de dirección de Vaniček. Considera que la película apuesta por una puesta en escena mucho más cercana y realista que el resto de entregas de la franquicia, utilizando una cámara siempre en movimiento y una fotografía que aumenta la sensación de incomodidad.

"La cámara no para. Lo que busca con todos esos movimientos, junto con la iluminación y los colores apagados, es una especie de realismo cinematográfico. Es lo que más me ha gustado de la película. Hay un momento de ataque rodado en un plano cenital sin cortes que a mí me recordaba una película de kung fu. Dije: 'Qué bien rodado está esto'".

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