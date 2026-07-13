La nueva película de 'El señor de los anillos' con Peter Jackson por fin está en marcha: "Es realmente emocionante"

La nueva película en imagen real de 'El señor de los anillos' con la participación de Peter Jackson -aunque en esta ocasión sólo como productor- por fin está en marcha. Más de dos años hemos tenido que esperar desde el anuncio de que Warner ponía en marcha 'The Hunt for Gollum' hasta que las cámaras por fin han empezado a rodar en este spin-off de la famosa trilogía basada en la obra de Tolkien que en esta ocasión está dirigido por Andy Serkis.

"Es como una gran familia"

Ha sido el propio Serkis quien ha confirmado en Variety que el rodaje ya está en marcha: "Acabamos de cumplir una semana. Por fin estamos en marcha, así que es genial. Es realmente emocionante", añadiendo además lo siguiente sobre su reencuentro con Jackson y el resto del equipo:

No podría ser mejor, y no se trata solo de esos chicos a los que adoro y quiero y con los que he trabajado durante tantos años, sino de todo el equipo, prácticamente desde hace 25 años. Así que es genial. Y también están sus hijos de varias generaciones. Es como una gran familia.

Os recuerdo que 'The Hunt for Gollum' se sitúa temporalmente poco después del inicio de 'La comunidad del anill0', en concreto justo antes de que Frodo abandone la comarca. Su premisa es mostrar a Gandalf encargando a Aragorn que encuentre a Gollum antes de que pueda hacerlo Sauron con el objetivo de sonsacarle información sobre la ubicación del Anillo Único.

Una de las grandes novedades de la película es que Jamie Dornan hereda el personaje de Aragorn, inmortalizado en su momento por Viggo Mortensen. Y Serkis solamente tiene buenas palabras para él: "Tengo que decir que Jamie lo está haciendo extraordinariamente bien. Es fantástico".

Además, Serkis también responde sin miedo a la pregunta sobre si piensa utilizar inteligencia artificial para hacer 'The Hunt for Gollum': "Por el momento no, salvo algunos retoques de envejecimiento. Hay un poco de rejuvenecimiento en algunos personajes y el aprendizaje automático forma parte del proceso. Si lo piensas, en las películas originales de `'El Señor de los Anillos', Peter creó MASSIVE, un programa que permitía que miles de orcos tuvieran su propia mentalidad individual. Ese es un ejemplo brillante de un uso increíble de la IA".

Por último, apunta lo siguiente sobre su enfoque a la hora de abordar su labor como director en esta esperadísima película: "Pero no estamos creando tomas con IA en nuestra película; cada toma se crea de forma tradicional. Una de las cosas que realmente quería hacer con esta película era recuperar todas las grandes técnicas cinematográficas, desde miniaturas hasta prótesis, y combinarlas, porque ese es mi gusto. Me gusta cuando se mezclan diferentes técnicas cinematográficas".

Es cierto que hemos tenido que esperar mucho hasta que la cosa finalmente se ha puesto en marcha, pero la buena noticia es que ya se hará más llevadero el año y pico que falta para el estreno exclusivo en cines de 'The Hunt for Gollum' el 17 de diciembre de 2027.

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