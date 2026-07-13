Este giro de 'La casa del dragón' no aparece en el libro y hace que sea imposible de predecir el rumbo de la guerra

La tercera temporada de 'La casa del dragón' acaba de dejarnos con un giro importante que nadie esperaba. Ni siquiera los que se saben al dedillo lo que ocurre 'Fuego y sangre'. La serie de HBO ha decidido tomar distancia del libro para reinventar por completo la historia de Daeron Targaryen, uno de los personajes más misteriosos de la Danza de los Dragones.

El cuarto episodio revela que el supuesto príncipe que habíamos visto hasta ahora era en realidad un impostor y que el verdadero Daeron ha permanecido oculto todo este tiempo. Y este es un cambio que no solo modifica la historia original, sino que también abre la puerta a una trama inédita para la serie, que ya de por sí está llena de conspiraciones, falsas identidades y luchas por el poder.

Ojo, que a partir de aquí habrá spoilers de 'La casa del dragón'

Un gran plan para cambiarlo todo

El episodio 4 de la temporada 3 nos explica por fin cuál es el extraño movimiento que hace Ormund Hightower, que en la entrega anterior decidió retirarse sin apenas presentar batalla y abandonar a su supuesto príncipe. Aquello parecía una decisión incomprensible, pero parece que todo forma parte de un plan mucho más ambicioso en el que lleva trabajando mucho tiempo.

La gran sorpresa llega cuando se descubre que el Daeron que todos creían conocer no era el auténtico heredero. El verdadero príncipe, interpretado por Benjamin Evan Ainsworth, ha permanecido oculto mientras Ormund movía las piezas necesarias para protegerlo y convertirlo en la gran baza de los Verdes en la guerra por el Trono de Hierro.

La serie aprovecha este giro para desarrollar mucho más al personaje que el propio libro de George R. R. Martin. En 'Fuego y sangre', Daeron apenas tiene espacio para mostrar su personalidad, pero la adaptación lo convierte en el centro de una nueva trama que explora su educación bajo la influencia de los Hightower y el peso del linaje Targaryen al que pertenece.

Y todo esto lleva a una revelación todavía mayor: que Ormund no pretende simplemente apoyar la causa de los Verdes, sino coronar en secreto a Daeron como rey de Poniente. Para ello comienza a prepararlo como líder y le exige una prueba de lealtad que deja claro hasta dónde está dispuesto a llegar para cambiar el rumbo de la guerra.

Este giro no aparece en el libro, y hace que sea imposible anticipar cómo terminará esta historia. Aun así, los lectores saben que Daeron está destinado a desempeñar un papel clave en la Danza de los Dragones, por lo que todo apunta a que la serie está utilizando esta nueva versión del personaje para conducirlo hacia uno de los momentos más importantes del conflicto, aunque lo haga por un camino completamente distinto al de la obra original.

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