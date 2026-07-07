El momento más desagradable de la temporada 3 de 'La casa del dragón' no está en el libro. Y es otra razón más para defender a Rhaenyra como legítima heredera

La tercera temporada de 'La casa del dragón' sigue demostrando que no necesita copiar al pie de la letra 'Fuego y Sangre' para ampliar el universo de George R. R. Martin. El tercer episodio introduce una de las escenas más impactantes y desagradables de toda la serie: un banquete organizado por Rhaenyra Targaryen en el que los nobles de Desembarco del Rey descubren que el plato principal es algo bastante desagradable. Se trata de una secuencia completamente original que encaja sorprendentemente bien con la evolución del personaje y que adelanta el camino que podría recorrer la reina a partir de ahora.

El banquete de Rhaenyra

El episodio muestra a Rhaenyra reuniendo a la nobleza de Desembarco del Rey bajo la apariencia de una cena de reconciliación. Sin embargo, el menú termina convirtiéndose en una humillación que ha sido cuidadosamente planificada: los invitados reciben rata cocinada sobre una salsa oscura y poco apetecible, una imagen que recuerda a los momentos gastronómicos más perturbadores de 'Juego de Tronos'.

Aunque la escena no aparece en 'Fuego y Sangre', sí que responde a una lógica. Mientras la población de Desembarco del Rey pasa hambre debido al bloqueo naval de Corlys Velaryon, los nobles continúan disfrutando de los alimentos que habían acumulado. Rhaenyra decide obligarlos a experimentar, aunque solo sea por una noche, una pequeña parte de la miseria que vive el pueblo.

Pero la cena es solo una parte de su plan. Mientras los aristócratas permanecen reunidos en la Fortaleza Roja, los Capas Doradas confiscan las provisiones almacenadas por las grandes casas y las redistribuyen entre la población. Más adelante, la propia Rhaenyra participa en el reparto de esos alimentos, reforzando su imagen como una reina más cercana a la gente de a pie.

La estrategia, sin embargo, también tiene un precio. Aunque la soberana presenta el banquete como un gesto conciliador, en realidad utiliza la cena para castigar públicamente a quienes considera responsables de ignorar el sufrimiento del pueblo. Esa demostración de autoridad puede servir para ganarse el apoyo de los plebeyos, pero también corre el riesgo de alimentar el resentimiento de la nobleza y generar nuevos enemigos dentro de su propia corte.

Precisamente por eso la secuencia es tan importante. Sin contradecir los libros, la serie muestra un paso más de la transformación de Rhaenyra en la gobernante cada vez más dura y vengativa que George R. R. Martin describía en 'Fuego y Sangre'. Puede ser la legítima heredera, pero su creciente desgaste emocional, la presión del poder y las consecuencias de la guerra empiezan a empujarla a tomar decisiones mucho más crueles.

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