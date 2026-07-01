'La casa del dragón' deja fuera una de las batallas más importantes del libro, pero creo que es por una buena razón

La tercera temporada de 'La casa del dragón' no ha perdido el tiempo a la hora de sacudir el tablero con la Danza de los Dragones. Después de una batalla tan devastadora como la que hemos visto en el primer episodio de la nueva entrega, Rhaenyra logra hacerse con Desembarco del Rey, aunque debe pagar un precio enorme, mientras Aemond consolida su posición después de los violentos acontecimientos en Harrenhal.

Sin embargo, mientras todas esas grandes piezas se mueven sobre el mapa de Poniente, hay una decisión que se ha tomado en la serie y que habrán notado bastante los lectores de 'Fuego y Sangre', la novela de George R.R. Martin. Tiene que ver con uno de los enfrentamientos más importantes de toda la guerra.

Ojo, que a partir de aquí comienza el terreno de los spoilers

Una batalla clave

Concretamente, el segundo episodio revela que los Negros se hacen con una importante victoria contra el ejército Lannister. Sin embargo, nunca llegamos a ver ese enfrentamiento, sino que descubrimos que ya ha ocurrido a través de conversaciones y celebraciones posteriores.

Para los que solo siguen la serie, puede parecer un detalle más dentro de la guerra. Sin embargo, los lectores de la obra de George R. R. Martin saben que se trata de la Batalla de Fishfeed, uno de los episodios más decisivos y sangrientos de toda la Danza de los dragones.

En la novela, este combate cambia el conflicto por completo. El enorme ejército de los Lannister termina atrapado junto al Ojo de Dioses y acaba siendo prácticamente aniquilado por las fuerzas leales a Rhaenyra en una derrota que modifica el rumbo de la guerra.

Pero creo que al final se queda fuera por una buena razón y todo apunta a que la decisión responde a las limitaciones propias de la adaptación. Después de concentrar buena parte del presupuesto y del espectáculo visual en otros grandes enfrentamientos, la serie elige evitar una tercera gran batalla consecutiva, priorizando el ritmo de la historia y los recursos de producción. Podría haber sido otro momento espectacular, sí, pero dejarlo fuera también permite que la trama avance en favor de la serie, que ya pecaba de ralenntizar el ritmo en la temporada anterior.

En Espinof | 'La casa del dragón' ha emitido su despedida más dolorosa. Para Emma D'Arcy fue la escena que más pavor le dio hacer

En Espinof | Las mejores series de 2026