Ha muerto Hayden Panettiere, la estrella de 'Scream', 'Malcolm' y 'Nashville' a los 36 años

Hayden Panettiere, actriz que alcanzó la fama desde muy joven y que se convirtió en uno de los rostros más reconocibles de la televisión estadounidense gracias a 'Heroes' y 'Nashville', ha muerto a los 36 años. La noticia fue confirmada este domingo por su representante a ABC News.

Su padre, Skip Panettiere, compartió un comunicado en el que describió a su hija como una "fuerza de la naturaleza" y pidió privacidad para la familia mientras afronta la pérdida.

Hasta el momento, no se ha informado de la causa de su muerte.

Panettiere nació el 21 de agosto de 1989 en Palisades, Nueva York, y prácticamente creció delante de las cámaras. Comenzó a trabajar cuando todavía era un bebé y durante su infancia participó en anuncios y producciones televisivas, además de prestar su voz a 'Bichos' y aparecer en películas como 'Soñando, soñando, triunfé patinando'.

Aunque suele ser recordada como una antigua estrella juvenil vinculada al universo Disney por su trabajo en producciones de la compañía, su gran salto a la fama llegó fuera de Disney con 'Heroes', donde interpretó a Claire Bennet, la aparentemente indestructible animadora que convirtió la frase "Save the cheerleader, save the world" en uno de los lemas televisivos más populares de los años 2000.

Después, la actriz volvió a demostrar su capacidad para asumir personajes adultos con 'Nashville', serie de ABC en la que interpretó a la cantante de country Juliette Barnes entre 2012 y 2018. Su trabajo le valió dos nominaciones a los Globos de Oro y la consolidó como una de las jóvenes intérpretes más conocidas de su generación.

Hayden en su papel de Jessica en 'Malcolm'

Sin embargo, detrás de esa imagen de estrella ascendente, Panettiere atravesó años especialmente complicados relacionados con la presión de la fama, la maternidad, la depresión posparto y las adicciones. En mayo de 2026 publicó 'This Is Me: A Reckoning', unas memorias en las que decidió contar su historia desde su propia perspectiva y reflexionar sobre el precio de haber crecido en Hollywood.

El gran regreso tras la pausa

Uno de los momentos más celebrados de su última etapa profesional fue precisamente su regreso al cine. Después de varios años alejada de la interpretación, Panettiere retomó el personaje de Kirby Reed en 'Scream VI', estrenada en 2023, un regreso que tenía además un significado especial para Panettiere: en una entrevista con ABC News explicó que había decidido tomarse cuatro años de pausa de la actuación y que necesitaba trabajar en su bienestar antes de regresar a los escenarios y los rodajes.

La muerte de Hayden Panettiere llega, por tanto, cuando la actriz parecía estar atravesando una nueva etapa de exposición pública y profesional. Su representante y su familia han confirmado el fallecimiento, pero las circunstancias y la causa de la muerte todavía no han sido reveladas.

Más allá de sus personajes como un icono adolescente que maduró de ser una chica Disney a convertirse en parte de una de las más grandes franquicias del cine de terror, queda la imagen de una actriz que alcanzó la fama mundial siendo todavía muy joven y, hasta sus últimos meses, intentó contar su propia historia en sus propios términos.

Fotos de THR | Televisa

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