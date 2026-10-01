La hija de Sandra Bullock la animó a volver a tener citas tras la muerte de su pareja, pero con una condición

La vida de Sandra Bullock cambió profundamente tras la muerte de Bryan Randall en agosto de 2023. La actriz mantuvo durante años en privado la enfermedad que padecía su pareja, diagnosticado con ELA (Esclerosis Lateral Amiotrófica), y ahora, con algo más de distancia, ha comenzado a hablar abiertamente sobre aquella etapa y sobre cómo sus hijos la están ayudando a mirar hacia adelante.

La condición que pusieron a Bullock para salir con otros hombres

Bullock ha explicado en el podcast 'SmartLess', presentado por Jason Bateman, que su proceso de duelo comenzó mucho antes del fallecimiento de Randall. "Empecé a lamentar la muerte de Bryan cuatro años antes de que falleciera", ha confesado, revelando que "estuvo enfermo durante la mitad de nuestra relación. Su ser se fue mucho antes que su cuerpo".

Randall había pedido que su diagnóstico no se hiciera público y, durante un tiempo, la familia respetó ese deseo. Tras su fallecimiento, sus allegados comunicaron la causa de la muerte. Ahora, Bullock parece sentirse más preparada para compartir algunos detalles de lo vivido.

En una reciente aparición en el podcast Not Gonna Lie, de Kylie Kelce, la actriz también ha hablado de su vida personal y de cómo sus hijos están interviniendo, a su manera, en su regreso al mundo de las citas.

Su hija Laila, de 13 años, incluso le ha dado una particular recomendación. "Ella dijo que necesitaba tener citas, pero solo si él puede conseguir cosas", ha relatado Bullock. La actriz quiso concretar la peculiar condición: "Entonces le pregunté: '¿Qué, un rapero o un jugador de baloncesto? ¿Esos son los parámetros?'. Y ella respondió: 'Sí'".

Sobre sus hijos

Bullock ha reconocido que detrás de la ocurrencia hay también una actitud muy directa por parte de su hija. "En el fondo, tienes que valorar eso porque en ese momento fue brutalmente honesta. Está cuidando las cosas, resolviendo el problema, cuidando de mamá", explicó.

Sandra Bullock en 'La ciudad perdida'

También ha compartido que Laila no duda en darle consejos relacionados incluso con su imagen. En una ocasión, mientras Bullock se preparaba para una videollamada, su hija le sugirió: "Sabes, puedes ponerle un filtro para tener mejor aspecto", antes de configurárselo ella misma.

La protagonista de 'Prácticamente magia 2' considera que su hija tiene una determinación enorme y bromea con que algún día "va a gobernar algo, como un país". Por ahora, asegura que su papel consiste en "poner barreras" para ayudarla a encauzar ese carácter.

Sobre su hijo Louis, el mayor, la actriz tiene palabras igualmente cariñosas. Lo define como "un sabio de 78 años en el cuerpo de un jugador de baloncesto de 16" y asegura que es un "alma bella y evolucionada". De hecho, Bullock confía tanto en su criterio que reconoce que a menudo se pregunta: "¿Qué haría Louis ahora?".

Para sus hijos, además, que su madre sea una estrella de Hollywood no parece tener demasiado misterio: simplemente significa que "va a la oficina". Cuando eran pequeños, eso sí, había un incentivo bastante más llamativo: el servicio de catering de los rodajes.

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