'Prácticamente magia 2' tiene un agujero de guion bastante grande y cuesta entender que nadie lo viera durante la producción

Volver a ver a Sandra Bullock y Nicole Kidman juntas como Sally y Gillian Owens es motivo suficiente para que muchos fans hayan recibido 'Prácticamente magia 2' con los brazos abiertos. La película original de 1998 lleva décadas siendo una de esas historias de culto y esta secuela entiende perfectamente qué parte de su encanto quiere recuperar: la relación entre las hermanas, la estética mágica, el ambiente acogedor y ese punto de fantasía romántica que hizo tan especial a la primera entrega.

Incluso a pesar de que la película no termine de convencer a todo el mundo, es fácil entender que para muchos espectadores sea un reencuentro de esos que se disfrutan simplemente por cariño y nostalgia. Pero una cosa es recuperar la magia de las Owens y otra conseguir que todo lo que ocurre a su alrededor tenga sentido. Porque cuanto más se piensa en algunas de las decisiones del guion de más difícil resulta sostenerlas.

Algunas cosas no tienen ningún sentido

Uno de los mayores problemas de guion aparece prácticamente al principio, cuando descubrimos que las hijas de Sally han llegado a la veintena sin saber que pertenecen a una familia de brujas. La película pretende que aceptemos que para ellas es toda una sorpresa descubrir que sus madres y el resto de sus familiares practican magia, pero cuesta muchísimo entender cómo han podido pasar tantos años sin sospechar absolutamente nada. No solo han crecido rodeadas de libros, objetos y tradiciones mágicas, sino que además viven en una casa a la que los vecinos acuden habitualmente para pedir ayuda con sus hechizos.

Imaginemos por un momento que creces en una familia aparentemente normal, pero todas las noches ves cómo gente del pueblo entra en casa de tus familiares para pedirles que solucionen sus problemas a través de la magia. A eso hay que añadir que tú misma has visto cosas sobrenaturales con tus propios ojos. ¿De verdad nadie se ha planteado nunca qué demonios está pasando?

Y la cosa no mejora demasiado cuando entramos en las reglas que rodean a los poderes mágicos. El villano asegura que no nació con habilidades sobrenaturales, pero al mismo tiempo puede utilizar la magia, mientras que algunos problemas cotidianos de los personajes podrían resolverse con bastante facilidad si simplemente recurriesen a los poderes que ya sabemos que tienen. Al final, la película establece unas reglas cuando le interesa y parece olvidarse de ellas cuando necesita que la trama avance en otra dirección.

También me cuesta comprar algunas de las relaciones que se plantean durante la historia. La química entre Bullock y Kidman sigue funcionando y es probablemente uno de los mayores atractivos de la película, pero hay otras dinámicas que avanzan a trompicones y algunas decisiones de los personajes parecen responder más a las necesidades del guion que a lo que sabemos de ellos. En especial, la relación entre Sally y el personaje interpretado por Lee Pace, que atraviesa unos cuantos giros que no terminan de ser naturales.

Es perfectamente posible disfrutar de la película y, al mismo tiempo, admitir que su historia tiene agujeros bastante grandes de guion. Tiene ese ambiente acogedor, recupera a dos actrices que siguen teniendo una química estupenda y sabe exactamente qué quieren volver a ver los fans. Pero precisamente porque el universo de las Owens tiene unas reglas tan particulares, habría bastado con dedicar algo más de tiempo a hacer que esas reglas encajaran.

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