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"Ya es mucho trabajo para mí". La actriz ganadora del Óscar, Zoe Saldaña, ya no aparecerá en ninguna serie del creador de 'Yellowstone'

La actriz explica el motivo por el que no tiene ningún interés en participar en otras series de Taylor Sheridan

Saldaña
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Mikel Zorrilla

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Tras el gran éxito de 'Yellowstone', su creado Taylor Sheridan ha logrado trabajar con muchas estrellas en algunas de las series que ha ido creando a lo largo de los años, desde Sylvester Stallone en 'Tulsa King' hasta Michelle Pfeiffer en 'The Madison'. A esa lista habría que sumar también a Zoe Saldaña, que lidera el reparto de 'Operaciones especiales: Lioness' y no quiere saber nada de hacer otra serie a las órdenes de Sheridan.

Saldaña interpreta en 'Operaciones especiales: Lioness' a Joe McNamara, una oficial de la CIA a cargo del programa que da nombre a la serie. Estrenada en 2023, ya hemos podido ver tres temporadas de la serie, aunque por el momento todavía no se ha anunciado si habrá o no una cuarta.

Eso sí, la negativa de la ganadora de un Óscar por su inolvidable interpretación en 'Emilia Pérez' no tiene nada que ver con que se lleve mejor o peor con Sheridan. Ella misma explica en People que el trabajo que requiere para estar a la altura en 'Operaciones especiales: Lioness' simplemente no le deja espacio para más:

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Joe McNamara y 'Operaciones especiales: Lioness' es todo lo que puedo abarcar en este momento. Soy la número uno en la lista de rodaje. Soy la primera en llegar y la última en irme. Me preparo con meses de antelación, mucho antes de que nadie pueda hacerlo. Así que de por sí ya es mucho trabajo para mí.

Además, sobre su relación con Sheridan destaca que "lo positivo, y por lo que estoy agradecida, es que él sabe que soy confiable, igual que Joe. Sabe que soy honesta, dura como una roca, expresiva y con opiniones firmes". Ella misma sentencia que "tengo mis propias ideas y siempre me entrego por completo, con toda mi alma y con toda mi fuerza, así que no, creo que estoy bien aquí en Operaciones especiales: Lioness".

Lo que sí se ha mostrado dispuesta es a hacer una cuarta temporada, así que mucho están tardando en anunciarla. Que además el contrato de Sheridan con Paramount sigue en pie hasta que a finales de 2028 se marche a Universal, por lo que tampoco tienen excusa por ese lado...

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