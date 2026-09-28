'La bola negra' es el noveno mejor estreno español de la historia. Un exitazo abrumador que ha podido incluso con los Vengadores

Aunque había quien lo dudaba (o más bien quien hacía la performance de dudar, como ya vimos en 'La Odisea'), 'La bola negra' ha sido un rotundo éxito en la taquilla española. De hecho, es el segundo mejor estreno de la década, solo por detrás de 'Torrente Presidente', y con visos de superar en el total a Segura si la campaña de premios va como se prevee que va a ir. En Estados Unidos se estrenará el 16 de octubre, y allí veremos si es un fenómeno internacional o, pese a los millones recaudados, todo queda en casa.

Venga, Vengadores

Dice mucho del momento actual del cine que el número 1 de la taquilla estadounidense haya sido, siete años después de su estreno, 'Vengadores: Endgame'. La película es el tercer mejor reestreno de la historia en Estados Unidos tras 'Una nueva esperanza' y 'El rey león' y ha vuelto con 26 millones de dólares (unos 86 millones en todo el mundo), dejando ver que lo de 'Vengadores: Doomsday' va a hacer historia, y de qué manera.

Tras ella se sitúa 'Resident Evil', que ha bajado un puesto pero ya supera los 100 millones en Estados Unidos y hoy llegará a los 200 millones globales. Nada mal para una película que ha costado 80 millones y que, si todo va bien, superará a 'Weapons' y al resto de películas de la saga. Justo debajo, en el top 3, está el mejor estreno de la semana, 'En el corazón de la bestia', que ha conseguido 20 millones y demuestra, en todo el mundo, que Brad Pitt es una estrella, superando los 50 millones. No sé si amortizará sus 82 millones de presupuesto, pero lleva buen camino.

La que sí dará beneficios casi inmediatos es 'Primetime'. Costó 15 millones, ha hecho 19,1 millones en su primer fin de semana, y aún tiene que estrenarse en el resto del mundo: la prueba de que el sistema de A24 funciona. Tristemente Dreamworks no puede decir lo mismo: la fabulosa 'La isla olvidada' se ha hundido en taquilla apenas superando los 20 millones a nivel global este fin de semana. Merecía mucho más, por mucho que se vaya a recuperar en streaming. Un duro golpe para la animación que confía en crear propiedades intelectuales propias.

El resto del top 10 esta repleto de viejas conocidas como 'Prácticamente magia 2', que sufrirá para llegar a los 100 millones de dólares demostrando que nunca habrá tercera parte; 'Spider-man: Brand New Day', bajando hasta el puesto 7 y alejándose de su sueño de llegar a los 1000 millones solo en Estados Unidos; 'La Odisea', dejando su global más cercano a los 1800 millones de dólares de lo que sus haters creían hace casi tres meses; 'Coyote vs ACME', que ha alcanzado los 100 millones de dólares en todo el mundo (aunque algunas páginas aún no lo muestren); y la religiosa 'Daniel and the fiery furnace', que costó solo 2 millones y ya ha recuperado todo con 6 millones. Ni tan mal.

La semana que viene todos los ojos están puestos en 'Digger', que apunta al primer fracaso de Tom Cruise en mucho tiempo y que solo va a agrandar la crisis de Warner, y en 'Verity', que se convirtió en viral por sorpresa de la noche a la mañana. Hasta que llegue 'Street Fighter' el 16 de octubre me temo que nos espera una calma chicha muy apta para sorpresas. En un año como este, yo no pondría la mano en el fuego.

Bola blanca para 'La bola negra'

Se venía diciendo desde hace semanas, pero 'La bola negra', que ha venido precedida de premios en Cannes, Toronto y San Sebastián, ha arrasado en los cines españoles, llegando a los 4,7 millones de euros y 610.000 espectadores. De hecho, es el noveno mejor estreno español de la historia y el segundo mejor de la década, solo por detrás de 'Torrente Presidente', que venía precedida de misterio y nostalgia. Unos números increíbles para Los Javis, a los que le queda un camino de fondo gigantesco, con una segunda vida si se confirman sus nominaciones a los Óscar el 21 de enero. Veremos hasta dónde pueden llegar.

'La bola negra' ha eclipsado el estreno de 'Vengadores: Endgame - Encore', que no ha conseguido el puesto 1 en nuestro país pero sí muestra que lo de las ganas de más Marvel es una cosa mundial (a pesar de su dignisimo 1,47 millón de euros)... al igual que el amor por Brad Pitt, que se coloca en el puesto 3 con 1,28 millones, llevando a un triste cuarto lugar a 'Resident Evil', la película de Cregger que ya supera los 4 millones en nuestro país pero merecía más. Pese a todo, incluso la segunda semana de la adaptación ha superado a 'La isla olvidada', cuyo 100% en RottenTomatoes no ha podido superar las expectativas y se conforma con unos tristes 409.000 euros. Ay.

La que sí ha conseguido salvar el tipo es 'Coyote vs ACME', que llegó tarde, fue un relativo éxito y ya baja hasta el puesto 6, dispuesta a encarar su camino hacia el streaming. Tras ella, otra de animación, 'Tadeo Jones y la lámpara maravillosa', que se despide con la cabeza altísima tras demostrar el buen rendimiento de la saga, recaudando más de 30 millones y superando sin problemas la secuela anterior. Contentas se pueden ir también 'La Odisea' y 'Spider-man: Brand New Day', en los puestos 9 y 10, que se marchan del top 10 tras convertirse en iconos para la historia de la taquilla.

'El ser querido' cierra este top 10, perdiendo un 65% con un acumulado ya de 4 millones. Entre todos, el cine español del año ya es el mejor desde 2019, y aún quedan por delante 3 meses repletos de sorpresas. ¿Llegará a los 100 millones de recaudación? Está por ver, pero podemos estar bien orgullosos.

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