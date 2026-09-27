Can Yaman, sobre su juventud: "Un aspecto de mi personalidad era que estudiaba mucho y no era muy sociable"

Ni buscaba los focos ni soñaba con ser actor. Antes de convertirse en una estrella internacional, Can Yaman, protagonista de más de una producción turca a la que la audiencia española se ha enganchado, centró sus esfuerzos en los estudios. Se graduó en Derecho en la Universidad de Yeditepe de Estambul en 2012 gracias a una beca deportiva y llegó a ejercer como abogado antes de dar el salto a la interpretación.

Y por supuesto, de joven, no tenía nada que ver con la imagen que tradicional asociamos los espectadores a él. Así lo contó él mismo hace unas semanas en una entrevista con El Mundo recogida por Sensacine: "Cuando interpreto un papel, siempre busco un punto de conexión conmigo mismo (en referencia al coprotagonista de 'Bro', pronto en Prime Video), algo auténtico desde lo que partir. Para mi personaje, con quien comparto la carrera de Derecho, por ejemplo, tengo que resaltar un aspecto de mi personalidad que tenía de joven: estudiaba mucho y no era muy sociable", dijo sobre su juventud.

Leyendo estos dos párrafos posiblemente te haya entrado la duda por conocer cómo llegó a convertirse en actor. ¿La respuesta? Casualidades del destino. Yaman explicó que tras comenzar a trabajar como abogado empezó a recibir clases de interpretación para mejorar su dicción y sus habilidades comunicativas. Aquello despertó un interés en él por el mundo de la actuación y acabó poniéndose delante de las cámaras con acierto.

Su debut en televisión llegó apenas dos años después de graduarse en Derecho, cuando se incorporó al reparto de la serie 'Gönül İşleri'. A partir de ahí fue encadenando trabajos que lo convirtieron en uno de los rostros más populares de la ficción turca. El éxito de títulos como 'Dolunay' o 'Erkenci Kuş' impulsó su carrera internacional y le abrió las puertas de Italia, donde protagonizó Violeta como el mar (Viola come il mare), o más recientemente 'Sandokan'. Pero él, insistimos, hincó los codos para ser abogado.

En 2027 regresa como abogado... en Prime Video

¿Y de qué va Bro, la nueva serie en la que Can Yaman asegura sentirse identificado con su personaje? Esta comedia de ocho episodios sigue a dos abogados con personalidades completamente opuestas que se ven obligados a unir fuerzas para salvar el despacho familiar. Para lograrlo deberán llegar a un acuerdo que los empujará a afrontar sus propias debilidades, poner a prueba sus lazos familiares y descubrir lo que realmente significa confiar el uno en el otro. Se espere que se lance en Prime Video este 2027.

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