Supremme de Luxe ('Drag Race España'): "Me da ese orgullo patrio que exportemos nuestro drag"

Supremme de Luxe vuelve a ponerse al frente de 'Drag Race España' para una sexta temporada que llega con nuevas reinas, nuevos retos y, como no podía ser de otra manera, mucho espectáculo. Además, en este nuevo capítulo estrenan taller y pasarela. La presentadora y artista nos concede una entrevista en las que repasa algunas de las claves de una temporada que promete volver a poner el foco sobre el talento y la creatividad de las reinas y, por primera vez, el rey. Y es que la versión española de la franquicia se convierte en la primera en abrirle las puertas a un drag king.

Pero la conversación también sirve para mirar fuera del plató. Supremme habla de su experiencia como jueza invitada en 'Drag Race México: Latina Royale', donde asistió a la eliminación de Mariana Stars, reina de la cuarta temporada en España. Además ha compartido su visión sobre el momento que atraviesa la escena drag española y cómo se valora desde el exterior.

Con Javier Calvo y Javier Ambrossi como parte del jurado de 'Drag Race España', Supremma de Luxe ha hablado sobre el dulce momento que atraviesan con 'La bola negra', película candidata española a los Oscar.

Una charla que permite conocer un poco mejor a quien está detrás del personaje y descubrir cómo contempla, desde dentro y con perspectiva, el fenómeno en el que se ha convertido 'Drag Race en España'. Su sexta temporada se estrena el 27 se septiembre en Atrespayer convirtiéndose en una cita obligatoria cada domingo.

Concursantes de la sexta temporada de 'Drag Race España'

Víctor Mopez (Espinof): Ya tenemos aquí la sexta temporada de 'Drag Race España'. Las reinas han sido presentadas, estrenáis taller y escenario… Sin desvelar nada, ¿qué nos depara esta nueva aventura?

Supremme de Luxe: Nos depara muchas sorpresas, porque tenemos ahí un giro muy interesante esta temporada. Lo de giro, utilizo giro muy consciente de la palabra giro. Tiene importancia y tiene peso. Además, en esta temporada, la suerte es fundamental. O sea, que es totalmente clave en el desarrollo de todo lo que ocurre.

VM: Giro te refieres a como lo fue la reina de la suerte en la cuarta temporada o el corazón en la quinta, ¿no?

SdL: Exacto. Como tanto los espectadores como las reinas ya saben de qué va el rollo, es para agitar la dinámica un poquito, para que no sea todo lo mismo y tenga un poquito de vida.

VM: El gran bombazo de la sexta temporada es Marcus Massalami, el primer drag king de toda la franquicia… ¿Qué supone esto? ¿Qué les dirías a todos aquellos dentro del colectivo que no ven bien la participación de drag kings?

SdL: Yo no sé decirle nada a nadie. Cada uno que piense lo que le dé la gana.

A mí me parece una decisión muy acertada porque el drag es un arte absolutamente libre. Partiendo de esa base, quiénes somos nosotros para ponerle puertas al campo. El drag en cualquiera de sus expresiones me parece válido, me parece maravilloso y a mí me encanta ver otras maneras de hacer drag y escuchar otras voces y otras propuestas. Me parece que todo suma y todo enriquece.

No creo que se deba limitar las cosas. Justo además es un drag king que se ha adaptado, teniendo en cuenta que 'Drag Race' es un programa, un formato más o menos cerrado, se ha adaptado bien a las dinámicas, ha decidido participar, entrar, jugar y dejarse llevar por el concurso y a mí me parece una maravilla.

VM: Y qué bien que la primera que lo haga sea España

SdL: Pues mira, es estupendo. O sea, somos unas inconscientes de siempre, haciendo un poco lo que nos da la gana. Yo creo que España, lo bueno que tiene, es que respeta mucho el formato original.

Realmente lo que es como el continente del programa, pero luego se juega mucho con lo local, con la cultura de aquí, con las referencias de aquí y creo que es una de las claves del éxito de la versión española.

Supremme de Luxe en 'Drag Race España 6'

VM: Precisamente la versión española es una de las franquicias mejor valoradas y al público internacional le encanta. ¿A qué achacas esto? ¿Qué ingredientes hacen que sea un éxito?

SdL: Primero yo creo que es por el talento drag de aquí. Estamos bastante acostumbrados ya a que el drag sea muy variado en España, porque de verdad que tú vas a ver espectáculos y aquí siempre hemos visto diferentes tallas, diferentes estéticas, diferentes géneros musicales y es una cosa que nos llama la atención.

Aquí siempre ha convivido una folclórica con una punky, ya habíamos visto calvas, ya habíamos visto barbas... Tenemos mucha variedad dentro del mundo del drag y artistas muy versátiles y con mucha personalidad y creo que eso trasciende temporada tras temporada. Que son buenos casting, pero porque hay muy buena calidad y muy buenos artistas.

VM: Como dices el drag es muy diverso. Yo especialmente soy muy fan de las raras. Este año tenemos a La Sorny, pero antes tuvimos a Hugáceo, Onyx, Bestiah, Porka, Denébola… A veces se acusa al programa de no valorarlas como se merecen… ¿va siendo hora de coronar a una rara?

SdL: Igual para gente un poco más joven sí las puede ver más raras porque tiene como referente a lo mejor el drag race americano y ese tipo de estética. Pero yo creo que los que tenemos cierta edad y hemos trabajado o hemos salido por España, a las que llaman raras a nosotras no nos resultan tan raras.

Igual aquí tenemos más variedad porque a lo que en otros lados parece más raro, aquí lo tenemos más asumido, como muy incorporado a nuestro mundo. Y eso nos enriquece.

Sobre la suerte de estas drags en el concurso... Yo qué sé, es que luego tiene que ver con el desempeño también. Porque si de repente juegas mucho solamente al look, luego hay retos de interpretación, hay muchas improvisaciones, hacia el final sabemos que luego viene el roast, vienen cosas que hay que prepararse bien. Yo creo que no es que no lleguen por ser raras, sino porque a veces patinas más en unas cosas que en otras y depende mucho del orden que te toque en el concurso.

Yo estaría encantada de coronar a una rara. Es que claro, como siempre se corona gente con talento en España. Así que si se corona a una rara, va a ser una rara con muchísimo talento.

VM: Una de las pruebas más icónicas y queridas es el Snatch Game… ¿Tú a quién imitarías?

SdL: A mí me gustaría, porque yo la admiro mucho, a Concha Velasco. Yo haría a Concha Velasco en un Snatch Game. "¡Muy encantada de la vida, amiga! ¿Qué tal? ¡Viva el espectáculo!". Sería fantasía. Era muy imitable.

VM: Te hemos visto como jueza invitada en 'Latina Royale'… ¿Cómo fue la experiencia? Hace unos años te vimos en 'Drag Race Italia', ¿hay muchas diferencias?

SdL: Sí y no. Es muy curioso ir de otro país y de repente entrar en un plato que te resulta muy familiar todo. Porque, claro, los decorados son similares, la pasarela, pero de repente la manera de hacer en cada país es muy distinta. Es muy curioso, la sensación es muy curiosa, porque es como vivir un déjà vu pero que de repente no te cuadra.

Esto además se grababa en Filipinas, así que tuve un viaje muy largo. A mí además me llamaron para estar en dos programas, pero no pude porque se me juntaba con las grabaciones de España. Y como el viaje a Filipinas era muy largo, tanto la ida como la vuelta... Pero la experiencia fue estupenda.

También en este caso ha jugado a favor el idioma. Aunque también había que hablar inglés porque siendo en Filipinas, con todo el equipo técnico había que hablar en inglés. Pero luego ya con las presentadoras y con las concursantes, que yo siempre pido saludar, pude saludar a algunas y hablar un poquito con ellas.

Supremme de Luxe, jueza invitada en 'Drag Race México: Latina Royale'

VM: Una de las grandísimas protagonistas ha sido Mariana Stars, que fue eliminada justo en el programa en el que tú estuviste. Ha habido mucha polémica en redes considerando que no la han tratado bien y que no se merecía tantos bottoms.. ¿Tú cómo lo ves? ¿Has podido hablar con ella fuera del programa?

SdL: Me dio mucha pena el día que fui, pero también creo que le pude servir de ayuda a Mariana. Quizás el estar yo allí hizo que el golpe para ella fuera un poquito más amortiguado.

Yo lo pasé muy mal. Porque claro, cuando esa mujer me pidió perdón... Digo, pero perdón aquí, por favor, o sea, no, por Dios, estate súper orgullosa, estate feliz... Pero es verdad que, joder, lo pasé muy mal.

Cuando llegué allí sí me habían dicho que había estado mucho en el bottom, pero claro, yo tampoco había visto qué había pasado en el programa... Es que es un concurso. Las presentadoras, en este caso, son juezas y tienen su criterio, tienen su opinión que podemos compartir más o menos. Yo entiendo que Mariana exprese su malestar, pero no queda otra que aceptarlo.

Me pasa que igual en España. Prefiero que la gente sea medianamente educada expresándose, pero yo acepto con gusto todas las opiniones. Acepto las de los concursantes, las del público, porque entiendo que a ti te puede gustar muchísimo, a mí a lo mejor no. Mi opinión ni es la única, ni es la mejor, ni es la más valida que la tuya. O sea, entiendo a Mariana y entiendo su disgusto También yo creo que la distancia y estar lejos de gente más conocida te juega en contra. Pero no hay duda de que ella tiene muchísimo talento, es muy buena artista y es muy buena gente además.

VM: Estrella Xtravaganza y Arantxa Castilla - La Mancha han sido las otras españolas que han dado el salto internacional… ¿Qué significa esto para la marca España, para 'Drag Race España'? ¿Despierta en ti un pellizco de orgullo por tus niñas?

SdL: Ellas son artistas, sí que lo tengo, pero no lo has considerado como algo mío. Yo creo que ellas ya tenían personalidad y entidad propia antes de' Drag Race España'.

Creo que 'Drag Race' es una plataforma que da una visibilidad muy buena y tienen que aprovecharlo cuando en otros sitios reconocen tu talento y que llaman para participar. A mí sí que me da el orgullo, pero ya de maricón español, ¿no? Como parte de la comunidad drag me gusta mucho ver que se abre, que se llega a otros sitios, a otros públicos y a otros idiomas.

Me gusta, a pesar de lo complicado que es intentar hacer broma, comedia, en otro idioma, pero ellas son bastante solventes y tiran para adelante. Me gusta, me gusta. La verdad que sí que me da ese orgullo patrio exportar nuestro drag.

Chanel, Ana Locking, Supremme de Luxe, Javier Ambrossi y Javier Calvo en el primero programa de 'Drag Race España 6'

VM: Hablando de orgullo patrio, te tengo que preguntar por Los Javis… Vaya momentazo están viviendo con 'La bola negra', candidata de España a los Oscars… ¿Cómo los ves? ¿Has hablado con ellos?

SdL: Aún no he podido hablar con ellos pero sí les he mandado algún mensaje. Yo ya vi la película porque nos invitaron, estuve con Ana Locking, a un pase privado que se hizo en un cine. Ahora están con mucho jaleo pero sí les he podido hacer llegar mis cositas e impresiones.

Me da mucho orgullo y mucha felicidad. La gente que tiene talento y que tiene cosas que decir, cuando de repente encuentra una vía para poderlo expresar... Sobre todo si te puedes hacerlo llegar a muchas personas y que la gente reciba bien ese mensaje de lo que tú quieres contar. Entonces estoy muy feliz porque son muy talentosos.

¿Cómo sale esto de sus cabezas? Me fascina. ¿Cómo se se les ocurre todo esto? ¿Cómo tienen este mundo ahí interior y lo logran plasmar? Es una maravilla. Así que estoy muy feliz y ojalá lleguen más nominaciones y premios.

VM: Que le digan a Penélope Cruz que vaya un día de jueza invitada a 'Drag Race'.

SdL: ¿Te imaginas? Cuando venga a ver a la familia a Alcobendas, ¿no? Que se acerque. La llevamos nosotras en el coche. Lo que haga falta. Ya tuvimos a su hermana, tuvimos a Mónica, que estuvo estupenda, pues es ahora que venga ella. Ojalá.

VM: Momento político. En Estados Unidos desde ciertos grupos se presiona para prohibir los espectáculos drags en público alegando que puede haber menores… ¿Qué tienes que decir? ¿Temes que esto pueda llegar a España?

SdL: Afortunadamente ya ha habido un juez en Texas que lo ha anulado. Pero vamos a ver, no puedes clasificar a un artista sin ver primero el contenido, el espectáculo. Ahí verás que de repente han hecho cosas para niños, de cuentacuentos, de teatro y eso es apto para el público infantil.

Puedes adaptar tu show para niños o no. Bianca del Rio, por ejemplo, ha dicho que ella no quiere actuar para niños porque su espectáculo era para adultos. Pues ya está. Pero otras sí lo hacen.

Pero es que yo, que soy monologuista, es lo mismo. Hay humores más blancos, otros más subidos de tono... No es lo mismo verte, yo que sé, a Valeria Ross que a Nacho García o a Ignatius Farray. Son totalmente distintos. ¿Están haciendo el mismo tipo de espectáculo? Sí, es un stand-up. Pero no tiene nada que ver el contenido.

Con las drags pasa lo mismo. ¿A priori es un espectáculo para menores? En principio no está orientado ahí. Pero que se pueda actuar para menores si haces un show enfocado a ellos adaptándote a tu público. Yo he actuado en cientos de pueblos toda la vida, en plazas de pueblos donde había niños y no he tenido jamás un problema. Depende como artista si quieres adaptarte a determinado público o no, pero tanto en el drag como en cualquier otra disciplina.

Igual que hay películas para todos los públicos, hay películas para menores de 18 años. Obras de teatro más blancas y otras a las que jamás llevarías a un menor. Pues esto es lo mismo. Como padre o como tutor tendrás que tener un criterio de según la edad que tengas tus hijos o los menores que tengas a cargo. Tendrás que tener un criterio.

Así que con todo eso, me parece muy absurdo el planteamiento. No le veo ningún tipo de fundamento.

Coronación en directo de Le Cocó en la final de 'Drag Race España 4'

VM: Volviendo a ‘Drag Race’. Después de seis temporada y un 'All Stars', ¿cuál ha sido tu momento más especial?

SdL: La final en directo de la cuarta temporada fue muy especial. Recibir en directo el cariño de la gente. El balance siempre es de cariño porque la gente lo vive muy intensamente y hacen quedadas.... Todo eso llega. Así que poderlo vivir con la gente fue una experiencia muy emocionante. Todos los que estuvimos allí estábamos muy emocionados porque había comunidad ahí. Fue muy bonito, así que lo guardo con mucho cariño.

También te diré la primera vez que entré al taller, el abrir la puerta y bajar esas escaleras es un momento que me quedo para siempre.

VM: Han pasado más de cinco años desde que comenzó la aventura de 'Drag Race España'. En todo este tiempo, ¿qué cambios has visto en la escena drag en nuestro país?

SdL: Creo que ahora hay más oferta pero queda mucho por hacer con las condiciones, conquistar otros espacios a los que no es fácil acceder. Yo que ahora estoy con teatro, no todos están por la labor de programarnos. Hay todavía ciertas limitaciones. Sobre todo para entrar en programaciones regulares en públicas. En teatros privados todavía, pero para acceder a espacios públicos todavía es complicado.

Lo bueno es que se han abierto puertas, se han abierto ventanas. Y ahí estamos intentando avanzar. Pero bueno, yo soy muy pesado y lo he sido toda la vida. Entonces ahí yo seguiré tocando las puertas cuatro mil veces.

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