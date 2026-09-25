La historia real de 'La bola negra'. Cómo Los Javis han creado su película a partir de 4 páginas manuscritas de Federico García Lorca

El 18 de agosto de 1936 Federico García Lorca fue asesinado a los 38 años por el bando franquista en pleno inicio de la Guerra Civil. Nunca se han encontrado sus restos, pero su obra se volvió inmortal. Obras maestras como 'Bodas de sangre', 'Yerma', 'Poeta en Nueva York', 'Romancero gitano' o 'La casa de Bernarda Alba' perduran aún ahora y han influenciado a la sociedad española desde entonces. Lo seguirán haciendo por siempre. Sin embargo, hay una obra de teatro que nunca pudimos leer ni ver representada. No al completo, al menos: 'La bola negra'.

Por el cielo va la luna con un niño de la mano

Aunque Los Javis van a entrar en la temporada de premios en la categoría de mejor guion adaptado, lo cierto es que de 'La bola negra' (que según unos se iba a llamar 'La piedra oscura' y según el propio Lorca 'Drama epéndico') tan solo han podido aprovechar las cuatro páginas que el autor escribió antes de ser asesinado, y si sabemos más sobre ella es por lo que contó a personas como el autor y dramaturgo Cipriano Rivas Cherif. En una carta, le explicaba que se trataba de la historia de un joven de Granada que intenta ingresar en un casino, pero era rechazado tras una votación donde ganan las bolas negras.

El sorprendente motivo para dicho rechazo iba a ser su homosexualidad. Lorca mostraba así el primer (y único) personaje abiertamente gay de su obra, aunque en el texto que ha sobrevivido no hay ninguna alusión al respecto. El propio Lorca la definía en la primera página como un "drama de costumbres actuales" y en el diálogo superviviente vemos una conversación de Carlos, el protagonista, con su hermana, que le dice “Si yo fuera un hombre como tú, no pensaría nunca. Me gustaría andar, irme a los ríos, trepar a los árboles”, diálogo que, por supuesto, han reproducido Los Javis.

Carlos, el protagonista, habría sido el protagonista de una obra que, de haberse terminado, habría contado con hasta 36 personajes, el récord personal del autor, incluyendo a Carlos, varios amigos, su padre, su hermana e incluso la propia Nieve. El manuscrito de 'La bola negra' está a salvo junto al resto de obras del autor, en una habitación acorazada a 21 grados de temperatura, para evitar que se pierdan en el futuro.

Los Javis, sin embargo, han avisado en Onda Cero para evitar decepciones: "Todo es un 'qué hubiese sido si'. La película cuenta cómo podría haber sido todo un poquito mejor, un poquito más con la capacidad de desahogarse de los personajes". Esto no ocurrió así. Es, en cierta manera, un oscuro cuento sobre una realidad que nos gustaría que hubiese sido así.

De hecho, para terminar la obra inacabada los directores han utilizado la lista de personajes de Lorca y a partir de ahí "hemos ido construyendo lo que podía ir pasando, te vas guiando con cartas que tenía, conversaciones con amigos que dicen que les contó la siguiente escena". Dicho de otra manera: no os acerquéis a 'La bola negra' esperando un documental. Es ficción creada a través de la realidad en un mundo mejor donde Lorca, al final, es consciente de que su obra calará en el futuro.

Lo que Javier Calvo y Javier Ambrossi han hecho es ficción a partir de lo único que tenemos: cuatro páginas, a las que han dado una continuación, un posible final entre los muchos que podría haber. Pero el fondo sigue siendo el mismo: deberíamos haber podido leerlo. Esta, el resto de sus obras inconclusas y cientos más. Porque la cultura es a lo único que nunca se le debería echar bola negra.

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