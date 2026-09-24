Austin Abrams, actor de 'Resident Evil', habla sobre el final de la historia y su personaje: "Creo que es una genial historia de orígenes"

Austin Abrams se metió de lleno en la pesadilla de 'Resident Evil' y salió de ella convertido literalmente en un monstruo. El actor, que ya había trabajado con Zach Cregger en 'Weapons', se ha puesto al frente de esta nueva adaptación de la saga de videojuegos y pasa buena parte de sus aproximadamente 95 minutos corriendo, disparando y cubierto de sangre mientras intenta sobrevivir a una sucesión de criaturas cada vez más desagradables.

Su personaje, Bryan, es un simple mensajero que acepta hacer una última entrega antes de volver a casa con su novia, embarazada. Pero el viaje hasta el hospital de Raccoon City será una auténtica pesadilla.

Ojo, que a partir de aquí habrá SPOILERS de la película.

Después de atropellar sin querer a una mujer que empieza a transformarse en zombi, escapar de un policía y refugiarse en una granja, Bryan descubre que el misterioso paquete que transporta contiene un antídoto contra el virus T. El problema es que él mismo ha sido mordido y la infección avanza mientras continúa su aventura.

Austin Abrams se convierte en un monstruo

La transformación de Bryan es uno de los grandes momentos de la película y también uno de los retos a los que tuvo que enfrentarse Abrams, que tuvo que interpretar a un personaje que pasa de ser un hombre completamente desbordado por la situación a convertirse en una criatura gigantesca. Así lo explicó para Variety:

"Gran parte del trabajo consistió en capturar la esencia del personaje. Es difícil crear a alguien así. Fue una especie de mezcla. Definitivamente soy yo, y sin duda hay algo que me pusieron en la cara. No sé cómo podrían añadir a todas las demás personas y demás. No sé qué partes conservan exactamente de mí y cuáles no."

Para conseguir que el monstruo resultara convincente, Cregger le pidió que se entregara por completo a la escena, aunque eso significara sentirse bastante ridículo durante el rodaje.

"Lo que está pasando por mi cabeza es que parezco un puto idiota. Es tan gracioso porque lo que pasa con todo eso es que puedes sentirte tonto, pero cuanto menos te comprometes con ello, más tonto pareces. Así que, en realidad, cuanto más te comprometes con ello, más gente dice: 'Vaya, eso se ve genial'. [Zach] lo decía mucho. Más rugido. Más miedo. Más monstruo. Sigue siendo un monstruo. No pares de ser un monstruo. Venga, imagínate que eres un monstruo grande y aterrador. Fue divertido. Una gran parte fue simplemente jugar en este espacio abierto e imaginar cosas".

Además, la película tampoco escatimó en esfuerzo físico para Austin Abrams, que se pasa buena parte de la historia corriendo por la nieve, escapando de zombis y criaturas. Y su intención era precisamente que el personaje pareciera una persona normal enfrentándose a una situación completamente extraordinaria.

Pero las condiciones del rodaje no se lo pusieron fácil. En Praga, según cuenta el actor, hubo jornadas especialmente frías, con lluvia que llegaba a congelarse sobre la ropa. Aunque una de las cosas que más le costó al estadounidense fue acabar convertido en una criatura monstruosa.

Austin Abrams aseguró, de hecho, que lo que más le sorprendió fue precisamente que Zach Cregger estuviera dispuesto a llevar la historia hasta ese extremo.

"Eso es lo que me encanta del trabajo de Zach. Está dispuesto a correr esos riesgos y matar al personaje al que sigues todo el tiempo, y no solo eso, sino que arruina todo por lo que estaba luchando. Fue sin duda sorprendente y también muy trágico. Todo lo que este personaje vivió, el cambio que experimentó, cómo se siente con su novia y todo ese sacrificio, en esencia, fue en vano. Cuenta la historia de por qué este virus se propagó y siguió propagándose, y que existía la posibilidad de que se pudiera solucionar. Creo que es una genial historia de orígenes."

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