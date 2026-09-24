Tom Cruise se juega su gran oportunidad al Oscar con 'Digger', que divide a la crítica con reacciones extremas

En la conversación por el Oscar ha entrado Tom Cruise con 'Digger', pero esta vez lo hace por un camino bastante menos cómodo de lo habitual. La nueva película de Alejandro González Iñárritu está provocando reacciones enfrentadas tras su presentación ante la prensa: hay quienes destacan el trabajo del actor y la ambición visual del proyecto y quienes consideran que la película no termina de funcionar.

En la cinta interpreta a Digger Rockwell, un poderoso magnate del petróleo que debe enfrentarse a las consecuencias de un accidente en una de sus plataformas, responsable de provocar una catástrofe medioambiental a escala mundial. El reparto incluye también a Riz Ahmed, John Goodman, Sandra Hüller, Michael Stuhlbarg y Jesse Plemons.

Las primeras reacciones han dejado claro que no estamos ante otro vehículo convencional para la estrella. Clayton Davis, de Variety, resume su impresión con una frase especialmente significativa: "Respeto el riesgo y lo que Alejandro González Iñárritu pretende hacer. Tom Cruise y John Goodman ofrecen un trabajo extraordinario". Sin embargo, también admite que la película no consigue conectar todas sus piezas: "Me habría gustado que la película se adentrara más en el absurdo y la sátira que buscaba. ¡Sorpresa! La división con esta película va a ser enorme".

Las críticas más negativas son todavía más contundentes. Joey Magidson, de Awards Radar, la define como "un desastre" y asegura que "no funciona gran cosa aquí".

Otros críticos han sido mucho más entusiastas. Jim Hemphill, de IndieWire, llega a describirla como una de las películas de estudio más visualmente inventivas e impredecibles que ha visto, además de considerar que ofrece a Cruise su mejor interpretación desde 'Magnolia'.

Se le resiste el Oscar

Precisamente 'Magnolia' es una referencia importante. Cruise fue nominado al Oscar por aquel papel en 1999, después de haber optado también al premio por 'Nacido el cuatro de julio' y 'Jerry Maguire'. Nunca ganó en las categorías interpretativas.

Desde entonces, su carrera tomó otro rumbo. El actor terminó convirtiéndose en uno de los grandes símbolos del cine comercial y del espectáculo en pantalla grande, especialmente gracias a 'Misión: Imposible' y 'Top Gun: Maverick'. Esta última incluso le proporcionó una nominación al Oscar como productor de Mejor Película. A estas nominaciones hay que sumar un Oscar honorífico concedido en 2025 por su trayectoria y su compromiso con la experiencia cinematográfica.

'Digger'

Ahora 'Digger' plantea una cuestión diferente: si los votantes pueden volver a mirar a Cruise como actor y no únicamente como estrella.

La apuesta, además, es considerable. Iñárritu, ganador del Oscar por 'Birdman' y 'El renacido', lo sitúa en una película mucho más orientada a la interpretación que al espectáculo físico que ha dominado buena parte de su filmografía reciente. Y las reacciones no permiten todavía una lectura sencilla: para algunos, el riesgo funciona; para otros, la película resulta desconcertante o directamente fallida.

En ese contexto, la campaña de 'Digger' tendrá que conseguir que la conversación sobre Cruise sobreviva a la división que está generando la película. Porque el actor ya tiene prácticamente todo lo que puede ofrecer una carrera en Hollywood. Le falta, simplemente, aquello que lleva décadas persiguiendo: un Oscar competitivo por su trabajo como intérprete.

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