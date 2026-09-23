"Nunca pasará de moda". Michael Caine asegura que esta genial película de aventuras es la mejor de toda su carrera

Por desgracia, Michael Caine hace ya unos años que anunció oficialmente su retirada como actor, pero antes ejerció como tal durante casi setenta años. Obviamente, su filmografía tiene películas muy buenas y otras de las que hasta él mismo se avergüenza, pero también hay otra que sitúa sobre todos sus demás trabajos.

La película a la que Caine tiene un cariño especial es 'El hombre que pudo reinar', un largometraje de 1975 que protagonizó junto a Sean Connery. Dirigida por John Huston, está considera de forma casi unánime como una de las mejores películas de aventuras de todos los tiempos.

'El hombre que pudo reinar' adapta una novela de Rudyard Kipling para contarnos la historia de Danny y Peachy, dos contrabandistas que deciden buscar un reino legendario de la India, pero lo que no esperaban es que su mayor aventura fuese realmente a empezar una vez lo han encontrado. A su manera es una precedente claro de 'La ruta hacia El Dorado', la entretenida película de Dreamworks.

No era la primera opción

Caine no ha tenido nunca problemas en asegurar que 'El hombre que pudo reinar' es su película favorita de todas en las que ha participado, señalando que "nunca pasará de moda" como uno de sus principales argumentos para ello. Eso sí, él mismo recuerda que no fue para nada la primera opción para el papel de Peachy:

Lo curioso es que cuando John Huston intentó hacer la película por primera vez, allá por los años 50, quería que Humphrey Bogart y Clark Gable fueran los protagonistas. Luego lo intentó de nuevo con Kirk Douglas y Burt Lancaster, y después intentó sacarla adelante con Newman y Redford. Por lo visto, fue Paul Newman quien nos sugirió a Sean y a mí, lo cual fue muy amable de su parte.

Además, el ganador de dos premios Óscar también destacó la siguiente anécdota sobre el rodaje: "Sean Connery no es muy aficionado a las alturas. Un día, mientras rodábamos en el puente colgante, Sean se giró hacia John y le preguntó: ¿Crees que el puente parece seguro?. John bajó la mirada y le respondió: Sean, el puente tiene el mismo aspecto de siempre. La única diferencia es que hoy vas a estar justo en medio".

Lo cierto es que 'El hombre que pudo reinar' tampoco fue un éxito extraordinario cuando llegó a los cines en 1975, pues recaudó 11 millones de dólares en Estados cuando había costado 8,5 millones. Por su parte, en España tuvo que conformarse con algo más del equivalente actual a 270.000 euros y unos 600.000 espectadores en cines.

Si os apetece recuperar en streaming 'El hombre que pudo reinar', la tenéis disponible en el catálogo de Movistar Plus.

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