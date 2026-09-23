El 'Ponte en mi lugar' con intrigas palaciegas tiene más capítulos en marcha: La parte 2 de 'Though I Am an Inept Villainess' se estrenará antes de lo esperado

Este año los fans de 'The Apothecary Diaries' ('Kusuriya no Hitorigoto' en japonés y 'Los diarios de la boticaria' en España) se han estado mordiendo las uñas ante el regreso inminente de Maomao. Pero por suerte hemos tenido un anime este verano que ha resultado ser mucho más que un simple sustituto.

'Though I Am an Inept Villainess' se ha convertido por sí mismo en un fascinante drama de fantasía que engancha desde el primer momento. Y, por suerte, ahora sabemos que hay más capítulos en marcha.

Aprendiendo a ser la villana

Este anime de fantasía nos lleva a una corte inspirada en la China Imperial, en la que varias mujeres compiten para ser la consorte del príncipe heredero. Kou Reirin es una joven delicada y amada y respetada por todo el mundo, y se convierte en el objetivo de Shu Keigetsu, la candidata de otra casa rival que es despreciada y conocida como "la rata de la corte".

Con un hechizo muy elaborado, Shu Keigetsu intercambia su cuerpo con el de Reiren, quien además no puede decirle la verdad a nadie. A pesar de su nueva identidad, Reiren se mantiene fiel a sus principios y su personalidad, cambiando la percepción de toda la corte hacia "Keigetsu" mientras aprende a moverse entre los juegos de poder del palacio.

La primera temporada de 'Though I Am an Inept Villainess' se ha ido pudiendo ver esta temporada de verano en Disney+ y Crunchyroll, pero ahora se ha despedido tras la emisión de 11 episodios. Eso sí, la segunda parte ya está en marcha y llegará mucho más pronto de lo esperado.

Desde Crunchyroll ya han confirmado que la segunda mitad de 'Though I Am an Inept Villainess' se estrenará en enero de 2027, con la temporada de invierno, así que apenas tendremos un pequeño parón de un trimestre. Al frente del anime tenemos a Doga Kobo, el estudio detrás de 'Oshi no Ko', quienes han encontrado un nuevo filón con este drama de fantasía... Y ahora que el anime de idols prepara su despedida, han encontrado el sustituto perfecto en el que centrar sus esfuerzos.

Esta segunda mitad de 'Though I Am an Inept Villainess' adaptará el arco 'The First Royal Outing' de las novelas ligeras de Satsuki Nakamura y Kana Yuki. Teniendo en cuenta que tan solo se han adaptado los dos primeros volúmenes y la historia consta de 12, todavía tenemos mucho anime por delante.

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