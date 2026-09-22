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El director de 'Green Room' y A24 prometen regalarnos la película de terror más salvaje del año, y ya falta poco para que podamos echarle el guante

Tras firmar la notable 'Rebel Bridge', Jeremy Saulnier regresa al terror con 'Slayground', cuyo primer tráiler tiene una pinta espectacular

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Víctor López G.

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Pensar en los orígenes de la carrera de Jeremy Saulnier invita a hacerlo automáticamente en el fantástico thriller en clave neo-noir que se estrenó en 2013 bajo el título de 'Blue Ruin'. No obstante, seis años antes, el realizador que más tarde nos regalaría esa joya titulada 'Green Room', debutó con una disparatada comedia de terror titulada 'Murder Party' que, pese a sus limitaciones presupuestarias, merece ser reivindicada como rareza con espíritu de serie B. 

Terror a la Saulnier

Si estamos hablando de esto es porque, en pleno 2026, y tras un affair tremendamente irregular con Netflix, para quienes firmó la insípida —pero efectiva— 'Noche de lobos' y el notable actioner 'Rebel Ridge' —protagonizado por un Aaron Pierre que lo está dando todo en 'Linternas'—, Saulnier está a punto de volver a sus orígenes de la mano de A24 con un proyecto de lo más intrigante y con una pinta tremendamente contundente.

Este se titula 'Slayground', y su primer tráiler, parco en palabras pero sobrado de intensidad a ritmo de la cañera 'Bodies' de Drowning Pool, promete un jolgorio a medio camino entre el thriller, la acción y el slasher cuya historia transcurre en en lo que parece ser una especie de rave ambientada en Halloween o en una suerte de extreme house fuera de control. Asesino con armadura y hacha incluido, por supuesto.

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Young Mazino y una Imogen Poots que repite con el cineasta encabezan el reparto de un largometraje que ha terminado aterrizando en el estudio A24 —que ya trabajó con Saulnier en 'Green Room'— tras una puja encarnizada con Netflix por los derechos de distribución. Por suerte, ganó la gran pantalla. 

En lo que respecta a la fecha de estreno, por el momento no tenemos ningún día concreto sobre el papel, pero el teaser promete un lanzamiento a lo largo de este otoño que, más que probablemente, terminará estando próximo al fin de semana del 31 de octubre. Estaremos al corriente de cualquier novedad al respecto, porque la pinta que tiene esto es espectacular.

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