Meses después de un paso por cines casi testimonial, se estrena en streaming la mejor película de acción del año

Sigue habiendo un techo complicado de salvar para el cine de acción más puro elaborado a nivel independiente de grandes estudios. Por muy pletóricas que puedan ser las experiencias que ofrecen, su distribución sigue sin ser todo lo extensa que deberían, dejando a muchos sin disfrutar del torrencial despliegue de algo como ‘The Furious’.

La furia de un hombre agraviado

Su paso casi testimonial por muchas salas de cine no se ajusta a la dimensión de la que es la mejor película de acción del año. Kenji Tanigaki dirige el mayor celebración posible del cine de la tollina y las coreografías más locas en una épica venganza que ya se puede ver en streaming a través de Movistar Plus.

Wang Wei es un gran experto en artes marciales que intenta averiguar cómo ganarse la vida y sostener a su hija Rainy. Un día esta es secuestrada por una misteriosa red de tráfico de menores, y tendrá que iniciar una odisea violenta para rescatarla, cruzándose en el camino con un aliado como Navin, periodista que también quiere enfrentarse a esta red.

Su desarrollo argumental es, realmente, así de simple. A pesar de sus intentos por tener algo más enrevesado de lo que su historia y personajes permiten, sus ambiciones en esa faceta son realmente muy justas. A cambio, tener prolongada de más la odisea permite tener más fases de pelea desatada.

Es ahí donde ‘The Furious’ no sólo brilla, sino que impacta de veras. Tanigaki realiza un increíble uso continuo de la cámara para capturar y sostener la tensión y ritmos de cada pelea. Hace usos magistrales de los entornos que crea, no dejando casi espacio sin recorrer ni una peripecia más increíble que probar para mantener viva la acción.

Es toda una exhibición en cómo usar los golpes y el movimiento para avanzar narrativamente, y también tiene un uso nunca visto de la perspectiva. En cierto punto hay un cruce continuo de puntos de vista entre varios personajes que pelean, y lejos de resultar confuso hay siempre una fluidez medidísima y excelente. Hay quien dirá que eso es poco para hacer una película, y claramente estará haciendo de menos la capacidad de contar con el cuerpo magullado y la coreografía corporal.

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