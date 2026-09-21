En 7 días llega a Netflix la película de anime más taquillera de la historia. Una explosión de acción y drama que se merendó a Makoto Shinkai y Hayao Miyazaki

El año 2025 fue tremendo para el anime en cines, con varias grandes franquicias reventando la taquilla mundial. Desde la década pasada y el fenómeno que supuso ‘Your Name’, las películas de anime se han ido convirtiendo en un fenómeno cada vez más mainstream... Pero el caso de 'Kimetsu no Yaiba: La fortaleza infinita' ha terminado de ser una absoluta barbaridad.

Reviviendo la experiencia en casa

'Kimetsu no Yaiba: Tren infinito' ya adelantó que esta serie se trataba de un fenómeno muy especial a la hora de atraer a las masas a los cines. Rápidamente se convirtió en la película de anime más taquillera de la historia, superando con creces a 'Your Name' de Makoto Shinkai y a 'El viaje de Chihiro' de Hayao Miyazaki. Pero si la franquicia ya era de oro, en 2025 se estrenó 'Kimetsu no Yaiba: La fortaleza infinita' para reventar la taquilla mundial.

'Kimetsu no Yaiba: La fortaleza infinita' se ha convertido en la película de anime más taquillera de la historia con 793 millones de dólares recaudados a nivel mundial. Después de una larga andadura en cines, el pasado julio llegó a Crunchyroll, pero ahora la película de anime también prepara su llegada a otras plataformas.

Si buscamos accesibilidad, 'Kimetsu no Yaiba: La fortaleza infinita' nos da dos tazas. A partir del próximo 28 de septiembre, lo nuevo de Tanjiro Kamado se podrá ver tanto en Netflix como en Disney+. Esta última plataforma ha ido haciendo un esfuerzo monumental durante el verano para ir poniéndose al día con el anime, y desde luego el fichaje de más 'Guardianes de la noche' es un punto muy grande a su favor... Aunque sigue faltando el resto de la serie, y se nos va a quedar muy cojo el visionado.

Al fin y al cabo, a 'Kimetsu no Yaiba: La fortaleza infinita' tenemos que venir con los deberes hechos. Es la primera de una trilogía de películas que concluirá la serie de anime, que consta de cuatro temporadas. El clímax de la aventura de Tanjiro Kamado y los cazadores de demonios para poner fin a una guerra que viene desarrollándose desde hace siglos. Y ahora podemos revivir el drama de nuevo desde nuestro sofá.

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