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Guillermo del Toro lleva más de 10 años tratando de hacer su propia versión de esta obra maestra del anime. Un thriller policiaco que se presta perfectamente al live action

Guillermo del Toro lleva más de 10 años tratando de hacer su propia versión de esta obra maestra del anime. Un thriller policiaco que se presta perfectamente al live action

'Las gotas de Dios' ha demostrado que la obra de Naoki Urasawa tendría una cabida ideal en streaming

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Monster
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Mariló Delgado

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Guillermo del Toro es uno de esos directores que no deja de ponernos los dientes largos con sus proyectos soñados. El pobre ha ido acumulando cancelaciones a lo largo de su carrera, pero hay uno con el que no perdemos del todo la esperanza: su serie en acción real de 'Monster', de Naoki Urasawa. 

'Monster' es sin duda uno de los mejores animes de la historia por derecho propio, porque ya partían de un manga espectacular pero encima Madhouse se marcó una adaptación audiovisual magistral. Para ser justos, el propio Urasawa se inspiró en la serie clásica de 'El fugitivo', con lo que la historia de 'Monster' en sí se presta de miedo para un thriller policiaco con el que envolvernos durante varias temporadas. 

En el limbo eterno

Es una historia de corte realista, que te engancha desde el primer momento con sus misterios y sus reflexiones morales. Un neurocirujano que salvó a un niño destinado a convertirse en un monstruo, y que tras ser acusado de una serie de asesinatos recorre la Alemania de los años 90 tratando de limpiar su nombre. Guillermo del Toro también quedó fascinado con 'Monster', y lleva más de diez años intentando hacer su propia versión. 

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En 2013 saltó la buenísima noticia, ya que HBO había dado luz verde a la propuesta de del Toro para adaptar 'Monster'. El director incluso preparó un tratamiento para varios episodios y todo apuntaba a una serie de varias temporadas, capítulos largos y la calidad que se gastaba la cadena por aquel entonces. 

Monster Anime

Por desgracia, parece que HBO finalmente decidió cancelar el proyecto porque el presupuesto se les disparaba muchísimo y la cesión de los derechos no terminaba de salir adelante. Aunque viendo que su amor por los animes han continuado inspirado la carrera del director mexicano, quizás se sigue agarrando a la esperanza de trabajar en el live action de 'Monster'.

Y es que si del Toro aún no ha perdido la esperanza del todo, es el momento ideal para revivir la idea, quizás en otra cadena. Con esta nueva edad dorada para el anime, con éxitos como 'One Piece' en Netflix y 'Kimetsu no Yaiba' reventando la taquilla mundial, el anime como medio e inspiración está más de moda que nunca. 

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Al fin y al cabo, 'Las gotas de Dios' ha demostrado de sobra que este tipo de adaptaciones en acción real, realistas y envolviéndonos con historias humanas, pueden funcionar a la perfección en el medio de la acción real. 

Las Gotas De Dios

Y es que la serie de Apple TV hace sus propios cambios frente al manga original de Tadashi Agi y Shu Okimoto, especialmente para incluir un reparto y una visión más internacional, pero este enfoque también sentaría de miedo a 'Monster'.  Aunque, obviamente, manteniendo a un japonés como protagonista, ya que la faceta de "outsider" de Tenma en Europa sigue siendo un elemento importante de su viaje. 

Entre 'True Detective', 'Linternas' o 'Task', el thriller policiaco de 'Monster' encajaría de maravilla en la parrilla... Solo hace falta que alguna plataforma decida desenterrar el proyecto y picar oro, porque el material de base ya es una joya en sí mismo.

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