Malas noticias para los fans de 'Pluribus'. El creador de la mejor serie de ciencia ficción actual confirma lo que todos nos temíamos sobre la temporada 2

Es cierto que 'Pluribus' no logró hacerse con el Emmy a la mejor serie dramática del último año, pero también que estamos ante un título sencillamente imprescindible para los amantes de la ciencia ficción. Eso sí, ya nos avisaron de que la temporada 2 iba a tardar en llegar, pero ahora hemos recibido la confirmación definitiva de que así va a ser.

Ha sido Vince Gilligan, creador de 'Pluribus', quien ha actualizado en Deadline el estado actual de la temporada 2. Y lo que nos ha quedado claro a todos es que todavía queda mucho trabajo por delante antes de que las cámaras puedan empezar a rodar:

Nos llevó un tiempo, lo resolvimos, pero técnicamente la segunda temporada no está escrita del todo. La hemos dividido, que es la parte difícil. En otras palabras, la trama de todos los episodios ya está definida. El primero y el segundo están escritos.

Es cierto que resulta esperanzador saber que al menos ya saben exactamente cuál es la historia que quieren contar, pero dos episodios ya escritos es algo que sabe a poco. Recordemos que la primera entrega tuvo nueve capítulos, que tampoco son tantos, pero es un buen indicador de que todavía le falta mucho a la temporada 2 de 'Pluribus'.

Eso sí, Gilligan también aclara que "el resto de los episodios están en distintas fases de escritura, pero ya sabemos de qué trata toda la temporada y pronto se la contaremos a Rhea Seehorn. A veces, a los actores, como Karolina y Samba, no les interesa saberlo todo. Prefieren que sea una sorpresa, y eso me gusta".

Por lo pronto, no debería sorprendernos si la temporada 2 no se estrena hasta tres años después de la primera, que llegó a su final en diciembre de 2025 ¿En qué me baso para ello? La temporada 1 acabó de rodarse en septiembre de 2024 y no se estrenó hasta noviembre de 2025, mientras que todavía ni siquiera hay fecha prevista para el inicio de rodaje de la segunda...

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