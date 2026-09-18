Meses después de pasar desapercibida en cines, se estrena en streaming toda una carta de amor al cine, a las relaciones y al comer

Por necesidades comerciales de no incomodar, la comedia romántica tiende a ignorar las diferencias o penurias económicas como factor dentro de una relación sentimental. Pretender que no afectan no es realista, porque estar en el capitalismo es que todo tenga relación con el dinero. Pero no por ello deja de haber obras que se resisten a obviar esta realidad, como es el caso de ‘Pizza Movies’.

La buena masa nos llevará lejos

Precariedad, inconsciencia y amor por el cine y la persona querida marcan esta deliberadamente pequeña película de Carlo Padial escrita junto a Desirée de Fez y que protagoniza Berto Romero. Una admiración por la cutrez, mientras sea compartida, que ya se puede ver en streaming a través de Movistar Plus.

Cansada de la precariedad imperante en su sector, una periodista cultural y crítica de cine decide dejarlo todo y montar con su marido una pizzería con temática cinematográfica. Una idea con más potenciales problemas que satisfacciones, pero en la que ambos se embarcan por pasión hacia el otro y también a las películas y la masa.

La insatisfacción y las ideas peregrinas que buscan sostenernos cuando pensamos en romper con un trabajo en el que estamos estancados se convierten en un retazo de optimismo sobre el que se sostiene ‘Pizza Movies’. Mucho humor en torno a la realidad de un sector desvalijado y consciente de su falta de “importancia”, y también muchas ganas de liarse la manta a la cabeza.

La historia abraza tanto el absurdo y sacar adelante su empresa kamikaze que acaba volviéndose una compañera directa de muchas cintas de comedia clásicas donde todo salía bien (o “bien”) a los protagonistas a pesar de todo. ‘Pizza Movies’ tiene un encanto a contracorriente en ese sentido, y también en cómo refleja una relación amorosa ya sostenida.

La mayoría de las comedias románticas orbitan en torno al fervor del flechazo y el conocer a la otra persona, pero Padial y De Fez hacen una que brilla al fijarse en cuanto la pareja ya lleva años juntos y tiran hacia adelante principalmente por cariño inquebrantable hacia el otro. Es lo que hace a ‘Pizza Movies’ algo con encanto personal incluso con su determinación profunda a ser lo-fi.

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