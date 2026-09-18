Leo Harlem, actor: "El dinero no da la felicidad, pero la sensación es prácticamente la misma, que no te engañen"

El cómico y actor español Leo Harlem vuelve a estar de actualidad por el estreno de 'Un plan perfecto', una comedia dirigida por María Pulido en la que comparte protagonismo con Jordi Sánchez, el inolvidable Antonio Recio de 'La que se avecina'.

"Da una sensación de cierta tranquilidad"

Como era de esperar, Harlem ha concedido varias entrevistas para promocionar la llegada a los cines de 'Un plan perfecto' este pasado 11 de septiembre, y hay una concedida a Cinerama en la que ha hecho una reflexión especialmente llamativa sobre la importancia del dinero:

El dinero no te da la felicidad, pero la sensación es prácticamente la misma, que no te engañen. Lo que te da el dinero es una sensación de cierta tranquilidad, porque nunca sabes lo que va a pasar. Que luego la salud es mucho más importante que el dinero. Si tienes dinero pero no tienes salud, estás fatal. Si tienes buena salud, aunque tengas menos dinero lo pasas bien.

Sí que es verdad que el dinero te da esa tranquilidad de poder vivir. Yo no digo los objetos, tener cosas, sino que digas puedo ahora llegar y decir me cojo un año sabático. Estoy tranquilo, vivo de otra forma. Eso es muy bueno.

Sí es verdad que Harlem obvia que si tienes buena salud pero nada de dinero, también estás bien fastidiado, porque lo más seguro es que esa salud se resienta más temprano que tarde por las condiciones en las que te vas a ver obligado a vivir.

Sin embargo, lo realmente importante aquí es hablar libremente de toda la libertad que te ofrecer tener suficiente dinero. Que a menudo demonizamos el hecho de querer tener dinero, cuando el único problema real es aquellos que se obsesionan tanto por eso que el único objetivo en su vida acaba siendo acumular más y más. Que hay un punto en el que ya todo es pura avaricia.

Por cierto, estas declaraciones de Harlem me han recordado a otras que hizo Santiago Segura hace muchos años sobre que buscar el éxito "no es un deseo innoble" y que "yo quiero que me absorba el establishment, y tener éxito, y estar rodeado de señoras estupendas y vivir en un dúplex en la torre de Madrid". Lo del dúplex lo desconozco, pero el éxito vaya sí lo consiguió.

Por cierto, 'Un plan perfecto' no está funcionando demasiado bien en los cines españoles, pues el pasado fin de semana se tuvo que conformar con el octavo puesto en taquilla y una recaudación de 239.000 euros.

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